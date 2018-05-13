Гуляющие роботы Boston Dynamics стали звездами Сети
- 13.05.2018, 19:07
Роботы продемонстрировали свои умения.
Компания Boston Dynamics опубликовала видеоролики с роботами, в которых они демонстрируют свои умения. пишет korrespondent.net. В видео показаны "четырехлапый" SpotMini, а также - робот-гуманоид Atlas.
В ролике со SpotMini показано, как робот свободно передвигается по зданию, обходя препятствия и преодолевая лестницы. Самостоятельная прогулка машины длится шесть минут.
В другом видео прогулку на свежем воздухе совершает робот Atlas. Он свободно бегает по открытой местности и перепрыгивает через небольшие препятствия.