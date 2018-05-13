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Гуляющие роботы Boston Dynamics стали звездами Сети

  • 13.05.2018, 19:07

Роботы продемонстрировали свои умения.

Компания Boston Dynamics опубликовала видеоролики с роботами, в которых они демонстрируют свои умения. пишет korrespondent.net. В видео показаны "четырехлапый" SpotMini, а также - робот-гуманоид Atlas.

В ролике со SpotMini показано, как робот свободно передвигается по зданию, обходя препятствия и преодолевая лестницы. Самостоятельная прогулка машины длится шесть минут.

В другом видео прогулку на свежем воздухе совершает робот Atlas. Он свободно бегает по открытой местности и перепрыгивает через небольшие препятствия.


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