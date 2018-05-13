Национальный выбор Виталий Портников, «Радио Свобода»

13.05.2018, 19:18

Конфликт между Россией и Украиной – это конфликт СССР и того, что не хочет этим самым Советским Союзом быть.

Командующий ракетными войсками и артиллерией Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор Степан Ярощук стал известен широкой общественности в качестве высшего руководителя обстрела российскими войсками жилых кварталов Мариуполя в январе 2015 года.

Именно его имя называют расследователи из международной группы Bellingcat, именно его фотография появляется в твиттер-ленте этой организации. На фотографии – человек, который мог стать не только российским, но и украинским офицером. Проще говоря, украинец родом из Луцка, оказавшийся в России только из-за поворотов военной карьеры. Среди участников обстрела немало и других офицеров с украинскими фамилиями. При всем этом – тоже стоит сказать особо – они обстреливали не просто украинский город. Они обстреливали город, почти половину населения которого составляют русские. Пожалуй, это и есть самый впечатляющий портрет российской "гибридной" войны против Украины – столь же беспощадной, сколь и бессмысленной.

В последние десятилетия мы видели немало конфликтов между государствами и народами, конфликтов этнических и политических. Но вряд ли возможно представить себе офицера-хорвата, который командует сербской артиллерией и отдает приказ обстреливать населенные сербами жилые кварталы неприятеля. Невозможно представить себе офицера-грузина, который командует абхазской артиллерией и отдает приказ обстреливать населенное абхазами селение.

Даже офицера-суннита, который командует артиллерией в сирийской армии и приказывает обстрелять алавитские кварталы, представить себе очень трудно. А офицера-украинца, который командует российской артиллерией и руководит обстрелами жилых кварталов наполовину населенного русскими – и почти полностью русскоязычными – города, представить себе легко. Легко даже представить, что в перерывах между боями он напевает себе под нос какую-нибудь народную украинскую песню времен своего детства. Ну не русскую же народную песню ему напевать? Он же может просто не знать русских песен. Зато их знают те, на кого нацелены его ракетные установки – установки "русского мира". Странно, правда?

А на самом деле ничего странного нет. Конфликт между Россией и Украиной – это вовсе не конфликт двух народов. Это конфликт Советского Союза и того, что не хочет этим самым Советским Союзом быть. Именно поэтому отношения между Москвой и Киевом стали обостряться задолго до Майдана 2013–2014 годов. Они стали обостряться именно после того, как в России сделали выбор в пользу возвращения в прошлое, а в Украине не захотели в это прошлое возвращаться.

Этот конфликт между прошлым и будущим позволяет офицеру украинского происхождения не усматривать трагедии в собственном участии в обстреле Мариуполя или другого украинского города. Этот конфликт позволяет журналистам еврейского происхождения жать руки и оправдывать записных антисемитов, коих немало среди их коллег и представителей политической элиты. Этот конфликт позволяет представителям сексуальных меньшинств занимать высокое положение в стране, загоняющей эти меньшинства в подполье, и не замечать происходящей в стране нравственной катастрофы. Не очень важно, украинец ты или русский, Путин или Жириновский, Соловьев или Толстой. Главное – желание попасть в Советский Союз и затащить туда всех остальных. Любой ценой. Даже ценой обстрела Мариуполя.

Причем я не буду утверждать, что с другой стороны иначе. С другой стороны ровно так же. Помню свое изумление, когда в первые месяцы после начала российско-украинского конфликта оказался в самолете рядом с чиновниками военного концерна, направлявшимися в одну из европейских стран на переговоры о закупке вооружения. Собеседники с энтузиазмом рассказывали о том, как вооружается украинская армия, как она рано или поздно остановит агрессора... Но самое интересное – оба они были русскими. Каждого звали примерно Иван Петрович Иванов. И родились они даже не в Мариуполе, а в Самаре или Пензе.

Да что там собеседники! Зачем мне собеседники, если сам я во время Майдана объяснял свое присутствие на сцене рядом с лидерами партии националистов просто и честно: пока эти люди готовы бороться за европейский выбор Украины, против авторитарного режима и подчинения Кремлю – я могу стоять рядом с ними, а они – рядом со мной. При всей диаметральной противоположности взглядов на развитие общества, на политику и вообще на жизнь. Мы тогда стали союзниками просто потому, что хотели выживания собственной страны. А волынский парень в российских генеральских погонах Степа Ярощук эту страну превращал в руины. Такая вот незадача.

Именно поэтому конфликт путинской России и постмайданной Украины – это вовсе не конфликт русских и украинцев. Это не конфликт разных идеологий, разного видения будущего, это не дискуссия о том, на каком языке разговаривать и какие песни петь.

Это просто конфликт мертвого с живым.

Виталий Портников, «Радио Свобода»