Как белорусы зарабатывают по 2,5 тысячи евро на сборе урожая в ЕС 6 13.05.2018, 19:30

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Желающих устроиться на заработки в Европе с каждым годом все больше.

В то время пока одни уже спланировали свой летний отпуск или в ближайшее время просматривают путевки на море, другие вместо солнечного курорта предпочитают проводить лето на европейских фермах, занимаясь сбором урожая ягод или овощей, пишет «Вечерний Брест».

Чем же притягивают сезонные работы в другой стране и сколько там можно заработать?

За 1 час работы - 8 евро

Этим летом Ольга уже в пятый раз поедет на заработки в Финляндию. Два сезона она собирала там клубнику, еще два - огурцы. Причина, по которой 25-летняя девушка предпочитает нелегкий физический труд отдыху на песчаном берегу, - возможность заработать:

- Я работаю педагогом в колледже на полторы ставки, но, увы, моя зарплата - в районе 400 рублей. И так получается, что летом у меня есть свободное время. Поэтому я решила его провести с пользой, - рассказывает Ольга.

Девушка признается:

- Все условия труда и оплата в Финляндии зависят от фермера, к которому ты попадешь. В среднем там 8-часовой рабочий день. Вставать надо в 7 утра. Если днем очень жарко, то начинаем работу с 6.00. А если пасмурно - то с 8-9 часов. Все еще зависит от того, сколько фермеру надо продать урожая в тот или иной день. Исходя из этих факторов, корректируется рабочий график. Как правило, работаем 6 дней в неделю, - рассказывает девушка.

Проживать в основном приходится в условиях общежития: в одной комнате ночуют от 4 до 8 человек. Расходы по жилью и питанию работники оплачивают самостоятельно, так же как и затраты на дорогу и оформление всех документов. Но, по словам уже бывалых работников, зарплата от сбора урожая не только окупает все расходы, но и позволяет еще быть «в плюсе». Оплата возможна по двум тарифам: исходя из собранного урожая или отработанных часов - эти условия устанавливает фермер. За 1 кг клубники платят в среднем 1 евро, а за 1 час работы - 8 евро.

- В Финляндии на заработках много русскоговорящих, среди которых в основном белорусы и украинцы. Немало там жителей российской Карелии, Албании и других стран с тяжелым экономическим положением, - рассказывает Ольга.

«Набираем людей еще осенью»

Объявления о наборе желающих поработать летом в Финляндии в интернете появляются и сейчас. Зарплату обещают от 1000 до 2500 евро в месяц. Насчет оплаты труда, может, и не лукавят, но вот наличие вакансий в это время настораживает. Как рассказывают специалисты компании «Джетэкспо», которая уже более 17 лет занимается трудоустройством за границей и имеет лицензию на трудоустройство в Финляндии, набор желающих работать в ЕС проводится еще осенью.

- Мы принимаем заявки от желающих отправиться на сезонные работы за границу еще до Нового года. Потому что с января начинают приходить вакансии от работодателей, - рассказывает специалист по работе с клиентами Александр.

На сезонные работы можно трудоустроиться не только в Финляндию. Белорусы уезжают работать и в Германию. Правда, там чаще всего берут студентов. В Европе сезонные сельхозработы непродолжительны: от месяца до полутора - что касается сбора клубники, и до 2-3 месяцев - если речь идет о сборе овощей.

«Недотягиваешь до нормы сбора урожая в день - отправляют домой»

Жительница Березы Оксана в этом году тоже решила поехать в Финляндию собирать клубнику. А вслед за ней - еще несколько человек из района. Сосед Оксаны Алексей уже работает на полях в Финляндии. В свое время мужчина собирал клубнику и в Беларуси. Рассказывал, что мог заработать 30 рублей в день.

- Я предприниматель. И летом у меня не сезон, так что я могу себе позволить подработать, - говорит Оксана. - Мне уже за 40. Понимаю, что физически нелегко собирать клубнику в Финляндии. Но в моей группе есть женщины, которым 45-47 лет, - и они едут. Человек ко всему привыкает. Я тоже привыкну.

Женщина решилась поехать на заработки за границу после того, как о своем опыте рассказал ей сын Роман.

- В день человек может набрать 100 кг клубники. А то и больше. В самом начале сезона ягода крупная и на каждом кусте ее много. А потом становится мельче и попадается реже. Тогда уже набираешь где-то 40 кг в день, - рассказывает студент.

Роман, владеющий английским языком, успел во время сельхозработ в Германии пообщаться с опытными сезонными работниками. И пришел к выводу: оплата труда от отработанного времени - выше. Но и сложнее.

- Фермер, который платит за отработанные часы, смотрит на производительность труда каждого человека. И если кто-то регулярно недотягивает до нормы (собирает, к примеру, 70 кг клубники вместо нормы в 100 кг), то его отправляют домой.

В этом году Роман вновь отправится на заработки в ЕС. Вот только уже не в Германию, а в Финляндию. И это осознанный выбор:

- В Германии за 1 кг платили 60 евроцентов, а в Финляндии - 1 евро. Когда речь идет о больших объемах, то разница в заработке ощутима.

В Польшу за бoльшим заработком

Одно из наиболее популярных направлений трудоустройства белорусов - Польша. В отличие от Финляндии и Германии, там прием продолжается практически в течение всего летнего периода.

- Сезонная работа в основном сельскохозяйственного профиля. Польские компании набирают людей для сбора ягод, грибов, овощей. Также в этот период требуются женщины для ухода за однолетними цветами: высаживать их, пропалывать и поливать. Оплата для всех видов сезонных работ примерно одинаковая: за час работы - 3-4 доллара. Трудиться надо 6 дней в неделю по 8-10 часов. Все расходы за проживание несет работодатель. Условия вполне приемлемые. Жить в комнате с 4-8 соседями, но есть все удобства: кухня, ванная, стиральная машина. За переработку наниматель предусматривает доплаты и бонусы, - рассказывает менеджер по работе с клиентами Петр.

В агентствах по трудоустройству за границей отмечают: желающих устроиться на заработки в Европе с каждым годом все больше. Это касается как сезонных работ, так и постоянного трудоустройства.

- К нам в фирму обращаются за трудоустройством в Польше чаще всего мужчины 45-50 лет, женщины разных возрастов. Преимущественно это люди из районов. И большинство из них - 60 % - имеют постоянную работу в Беларуси, но недовольны заработной платой и поэтому уезжают.