В США раскрыли схему продажи венгерских паспортов 3 13.05.2018, 19:42

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Сотни человек нелегальным способом присвоили идентичность настоящих владельцев паспортов.

В США раскрыли схему мошенничества с продажей венгерских паспортов, которая позволила иностранным гражданам посещать США под фальшивыми именами. Об этом сообщает The Washington Post (перевод — liga.net).

Около 700 человек, не граждан Венгрии, нелегальным способом получили венгерские паспорта и присвоили идентичность настоящих владельцев паспортов.

Около 85 человек из этой группы пытались въехать в США, а 65 человек въехали по программе безвизового режима Венгрии и США. По состоянию на октябрь 2017 года 30 человек остались в Соединенных Штатах, несмотря на усилия по их поиску и депортации.

Сообщается, что нарушители получили аутентичные паспорта по программе правительства Венгрии, которая позволяет этническим венграм, которые живут за пределами страны, быстро получать гражданство.