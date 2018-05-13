В России предсказали падение пенсий и нехватку денег на зарплаты врачам 3 13.05.2018, 20:05

Прогноз сделала счетная палата РФ.

Уровень жизни российских пенсионеров продолжит падать.Как пишет сайт finanz.ru, об этом сообщила выступая в Госдуме РФ, глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

В ближайшие три года средний размер страховой пенсии в реальном выражении (то есть с поправкой на инфляцию и обязательные платежи) снизится на 2,7%.

Изначально спад до 2020 года оценивался в 1,6%, сказала Голикова - цифру подсчитали на основе предварительных проектировок Минфина РФ. Однако внесенная в Госдуму итоговая версия федерального бюджета и макропрогноза к нему показали, что сокращение будет в 1,7 раза больше.

"Исходя из тех показателей, которые там представлены, реальное снижение пенсий составляет 2,7%. Это достаточно высокий показатель", - цитирует Голикову ТАСС.

По данным РАНХиГС, на август 2017 года пенсии растут в реальном выражении на 0,9%, однако по сравнению с докризисным уровнем они упали на 4,2%. Сказался отказ правительства от индексации по фактической инфляции в 2016 году.

В этом году индексация возобновится, однако из нее будут исключены порядка 20%, или 9,6 млн российских пенсионеров, которые подрабатывают. Для них роста выплат не предусмотрено вплоть до 2020 года - о решении глава Минфина РФ Антон Силуанов объявил еще в июне.

Как итог "пенсии будут вносить отрицательный вклад в динамику реально располагаемых доходов населения", заявила Голикова. С учетом слабого роста зарплат в реальном выражении прогнозы Минфина РФ о росте потребительского спроса на 2,7% в 2019-и году и 2,5% в 2020м выглядят чересчур "оптимистично", сказала она.

Кроме того, существует риск невыполнения Майский указов правителя РФ по росту зарплат врачам, предупредила Счетная палата, проанализировав бюджет ФОМС. В 2018-м году на эти цели должно быть выделено 330 млрд рублей.

"При расчете оплаты труда для всех категорий медработников Фонд применил единый коэффициент, отражающий долю средств ОМС в структуре зарплаты врачей. Вместе с тем, в соответствии с данными формы № 65, доля средств ОМС в заработной плате среднего и младшего медицинского персонала выше, чем у врачей. Счетной палатой проведен перерасчет потребности в расходах ОМС на заработную плату, который показал, что 43,1 млрд рублей может не хватить для достижения необходимого уровня оплаты труда медицинских работников", - говорится в заключении СП.

Дефицит бюджета ФОМС составит 106,2 млрд рублей в следующем году и 68,4 млрд рублей - в 2019-м. Покрывать его планируется за счет остатков средств, которые ранее выделялись на строительство перинатальных центров.

"При этом законопроектом не предусмотрена возможность использования этих остатков в 2018 г., что ставит под угрозу достройку и ввод в эксплуатацию, например, Норильского центра, где на текущий момент не завершено возведение здания", - предупреждает СП.