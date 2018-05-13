Америка гарантирует Пхеньяну безопасность в обмен на ядерное разоружение 2 13.05.2018, 20:23

Госсекретарь США надеется, что Ким Чен Ын совершит стратегические изменения в политическом курсе КНДР.

США готовы предоставить Пхеньяну гарантии безопасности, если власти Северной Кореи осуществят стратегическое решение в сторону отказа от ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Как пишет «Немецкая волна», о перспективах взаимоотношений с Пхеньяном он рассказал в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 13 мая.

По словам Помпео, грядущая встреча президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына должна стать проверкой того, насколько лидер Северной Кореи готов изменить политический курс страны. Госсекретарь, который уже дважды встречался с Ким Чен Ыном, отметил, что, по его мнению, лидер КНДР разделяет цели США. "Мы очень внимательны к рискам, однако от всего сердца надеемся, что Ким Чен Ын хочет совершить стратегические изменения", - подчеркнул Майко Помпео.

В том случае, если КНДР изменит свою политику, президент Трамп готов гарантировать Ким Чен Ыну "успешный переход". Кроме того, США разрешат американским предприятиям совершать инвестиции в экономику и инфраструктуру Северной Кореи, заявил Помпео.

Первая встреча на высшем уровне

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в Сингапуре. В 2017 году отношения между США и КНДР существенно ухудшились после проведения Северной Кореей серии ракетных испытаний. 5 августа 2017 года Совбез ООН принял санкции против Пхеньяна. В феврале 2018 года США также ввели масштабные ограничительные меры против КНДР.

В марте Ким Чен Ын предложил Трампу "как можно скорее" провести переговоры. Президент США принял приглашение и объявил о готовности встретиться.

27 апреля во время межкорейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта начала 1950-х годов.