Данилко: При подготовке номера Нетто основывалась и на выступлении Сердючки 13.05.2018, 20:44

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«Евровидение»– это праздник, на который люди приезжают отдыхать.

На песенном конкурсе "Евровидение" в первую очередь оценивают не музыкальную составляющую, а постановку и шоу. Как пишет gordonua.com, oб этом Данилко сказал изданию "Вести", комментируя результаты "Евровидения 2018", финал которого прошел 12 мая в португальском Лиссабоне.

"Надо понять, что "Евровидение" – это праздник, на него люди приезжают отдыхать. Они не оценивают вокал и ноты. В одном интервью [победительницы "Евровидения 2018", израильской певицы] Нетты [Барзилай] я прочитал, что, готовя свой номер, она в некоторой степени основывалась на выступлении Сердючки, потому что это был задор и веселье", – сказал Данилко.

Он отметил, что если эта тенденция изменится, от Украины можно будет отправлять других артистов.

"Если жюри действительно будет оценивать эстетику и серьезность, то можно было бы послать от нас группу "ДахаБраха" или еще какой-то коллектив, который массам не очень нравится, но это высоко ценится специалистами. Я же выступаю за массовое искусство, потому что это очень сложно – написать песню, которой будут подпевать стадионы. Так что выступление нашего Melovin я считаю достойным – он ни на кого не был похож. А его глаз, рояль в виде раскрывающегося гроба и горящая лестница точно запомнятся".

По его словам, он не понимает критериев, согласно которым жюри разных стран выставляют свои оценки:

"Мы с компанией смотрели "Евровидение" как футбол – взяли пиво, а потом один из друзей предложил после выступления писать на бумажках, кто на чью победу ставит. Но я отказался от этой игры, потому что есть какие-то вещи, которые происходят абсолютно непредсказуемо. В первую очередь, оценки от жюри: непонятно, по каким критериям они оценивают, и почему именно эти люди сидят там. И в этот раз я не понимаю, почему в нашем жюри, например, была [украинская певица] Христина Соловий? Скорее, в жюри должны быть люди, которые участвовали в "Евровидении" или имели к этому конкурсу какое-то отношение. Мне показалось, что существует некое указание вернуть конкурс в Старую Европу из славянской части", – сказал Данилко.

Артист также рассказал, что когда два года назад он с актрисой Инной Белоконь объявляли от Украины результаты голосования, им "сказали назвать Эстонию".

"Хотя мне их участники не понравились, и я не понимал, почему их. Я считаю, что есть все-таки какая-то установка продюсеров конкурса. Обратите внимание, что, когда в этот раз объявляли результаты голосования жюри, несколько стран шло вровень – не было кого-то одного, который выбивался вперед. Наверное, это делали для того, чтобы как можно дольше сохранять интригу до зрительского голосования. Это все-таки режиссура, и с точки зрения проведения телеконкурса это правильно", – заявил он.

Данилко в образе Верки Сердючки представлял Украину на "Евровидении 2007" и занял второе место.

Финал песенного конкурса "Евровидение 2018" в Лиссабоне прошел 12 мая. Победительницей стала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy. Представитель Украины Melovin занял 17 место.

В Израиле заявили, что конкурс "Евровидение 2019" пройдет в Иерусалиме.