На митинге в Москве задержали до 30 человек 2 13.05.2018, 20:55

В акции «За свободный интернет» участвовали около пяти тысяч россиян.

Сотрудники правоохранительных органов задержали до 30 человек на митинге "За свободный интернет", который проходит на проспекте Сахарова в Москве. Об этом «Радио Свобода» сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Он заявил, что задержали человек 25–30, представителей "Левого фронта", анархистов, других организаций. "Сейчас их вывели за ограждения, сажают в автобусы", – сказал Удальцов. По его словам, претензии полиции состоят в том, что активисты произносили политические лозунги, которые не соответствуют тематике митинга.

Митинг "За свободный интернет" против блокировки Telegram был согласован с властями. В нем было заявлено участие до пяти тысяч человек.

Возле сцены собрались участники митинга с флагами партий ПАРНАС, "Яблоко", "Демократический выбор", "Революционной рабочей партии", "Левого фронта", других левых, а также националистических движений.

Митинг открыли математик Дмитрий Богатов и его жена Татьяна Федорова. Собравшиеся скандируют лозунги в защиту свободного интернета и с критикой власти.

Организаторы акции назвали ее целью "привлечь внимание общественности к ограничениям доступа к интернет-ресурсам и интернет-инструментам, к уголовным делам за "лайки и репосты", к действиям Роскомнадзора, ограничивающим конституционные права граждан, призвать к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова, к освобождению политзаключенных, репрессированных по интернет-делам".