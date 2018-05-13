Салах установил голевой рекорд чемпионата Англии 13.05.2018, 20:59

Игрок «Ливерпуля» забил гол в матче 38-го тура футбольного чемпионата Англии против «Брайтона».

Мохамед Салах за сезон забил 32 гола в чемпионате Англии — это лучший результат за всю историю проведения первенства. Ранее Салах делил рекорд с Луисом Суаресом, Криштиану Роналду и Аланом Ширером — все четверо забили за сезон по 31 голу, пишет РБК.

Матч «Ливерпуль» — «Брайтон» закончился со счетом 4:0. Салах открыл счет в этом матче, еще по голу забили Деян Ловрен, Доминик Соланке и Эндрю Робертсон.

«Ливерпуль» остался на четвертом месте в чемпионате Англии и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Также в этом турнире выступят «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», занявшие места с первого по третье.

В Лигу Европы попали «Челси», «Арсенал» и «Бернли», которые заняли места с пятого по седьмое. Покинули турнир «Суонси», «Сток Сити» и «Вест Бромвич».

Салах в бомбардирской гонке опередил Харри Кейна, который забил 30 голов. На третьем месте оказался нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, на счету которого 21 гол.

Египтянин был признан лучшим игроком чемпионата. Ранее Салах получил приз лучшего футболиста первенства по версии игроков, а также по версии болельщиков.

«Не скажу, что счастлив, когда меня сравнивают с Месси и Роналду. Они оба выступают на высоком уровне вот уже 10-11 лет и показывают стабильность в игре. Мне нужно поддерживать высокий уровень много сезонов. Надеюсь, мне это удастся. Месси и Роналду — великие игроки, и я надеюсь, что со временем буду счастлив, когда меня будут с ними сравнивать», — сказал Салах.