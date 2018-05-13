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Эрдоган ударил в спину

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  • 13.05.2018, 21:22
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Правитель Турции через месяц запускает вместе с Алиевым газопровод в обход РФ.

Друг и союзник Путина - Эрдоган, надругаясь над антизападной осью Россия-Турция, через месяц запускает вместе с Алиевым Трансанатолийский газопровод (TANAP) в обход России, пишет сайт kasparov.ru со ссылкой на телеграм-канал.

Источник: telegram

Газ с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз-2" пойдет в Европу. Мощность газопровода – 16 млрд. кубометров в год на начальном этапе и до 60 млрд. в дальнейшем. Для сравнения – мощность двух ниток газпромовского "Северного потока" - 55 млрд. куб.

Источник: bp

TANAP пройдет через территорию еще одного "большого друга" путинской России – Грузии.

С тонкой восточной насмешкой над "газовым бароном" Путиным, дата введения TANAP в эксплуатацию запланирована на 12 июня – государственный праздник День России. Еще один удар в израненную спину.


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