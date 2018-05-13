Стефания Станюта: Что мы знаем о легендарной белорусской актрисе 1 13.05.2018, 21:19

113 лет назад родилась одна из самых творческих женщин в истории Беларуси.

13 мая 1905 года в Минске в семье художника родилась Станюта Стефания Михайловна - выдающаяся белорусская актриса, легенда сцены, артистка Национального академического театра имени Янки Купалы.

Стефания Станюта сначала пробовала себя как хористка, танцовщица, статистка, а в 16 лет сыграла первую роль в театре. Девушка получила театральное образование в Москве, но всю жизнь работала в минском Театре имени Янки Купалы. На сцене она исполнила больше 200 ролей и была невероятно любима зрителями.

Когда актрисе было 53 года, ей впервые предложили сняться в кино. Сегодня особенно известна ее роль в фильме «Прощание».

Станюта является народной артисткой Беларуси (1957), народной артисткой СССР (1988), лауреатом Государственной премии Беларуси (1982).

Умерла легендарная белоруска в 2000-ом году.