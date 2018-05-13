Венедиктов о возможной отставке Шойгу: Путина достало, что его дурят 13.05.2018, 22:15

Алексей Венедиктов

Министр обороны РФ может лишиться своего поста.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что министр обороны России Сергей Шойгу может лишиться своего поста. Об этом пишет infox.ru.

Журналист уверен, что премьер-министр Дмитрий Медведев должность главы правительства сохранит, а вот Шойгу может заменить губернатор Тульской области Алексей Дюмин или Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин.

«Если не будет Шойгу, мне будет абсолютно точно понятно, что президента достало, что его дурят. А его дурят!», - сказал Венедиктов. По его словам, Путину доложили, что Франция не принимала участие в последнем ракетном ударе коалиции по Сирии, что является неправдой.

«Ударили! Для этого [чтобы узнать – ред.] достаточно зайти на сайт Минобороны Франции, пресс-службы президента Франции. Не просто ударили, а координировали удары, потому что «аваксы» (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения – ред.) управлялись французами. А президенту доложили, что французы не ударили. Таким образом, если Шойгу уйдет, президента достал обман», - заключил Венедиктов.