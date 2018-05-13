У БАТЭ семь побед в семи встречах чемпионата Беларуси 13.05.2018, 22:33

Борисовские футболисты победили минское «Торпедо».

БАТЭ победил минское "Торпедо" в матче 7-го тура чемпионата Беларуси — 2:0. В концовке поединка мячи забили Николай Сигневич и Евгений Яблонский, сообщает «Прессбол». После семи стартовых туров у борисовчан, сменивших главного тренера, 100-процентный результат — 21 очко. У столичных динамовцев, проведших на игру меньше, — 14 баллов.

Рулевой БАТЭ Олег Дулуб стал первым тренером, чья карьера в новом для него клубе началась с семи выигрышей кряду в чемпионате Беларуси. А вообще лишь четыре наставника имели аналогичные или более продолжительные стартовые победные серии в первенстве: Иван Щекин — 10 (1995-осень, "Динамо" Мн), Анатолий Юревич — 8 (1996, МПКЦ), Яков Шапиро — 7 (1996, "Атака-Аура") и ,B>Виктор Гончаренко — 7 (2009, БАТЭ).

БАТЭ — ТОРПЕДО Мн — 2:0

Борисов. 13 мая. "Борисов-Арена". 19.30.

Судьи — В.Севостьяник, С.Гидревич, С.Фиринович (все — Гродно).

БАТЭ: Щербицкий, Филипович, Яблонский, Березкин (Драгун, 63), Глеб (Мухамедов, 75), Сигневич, Скавыш (Иванич, 57), Стасевич (к), Волков, Бага, Малькевич.

Запасные: Чичкан, Василевич, Шкурдюк, Гордейчук.

ТОРПЕДО Мн: Руденок, Глинский, Сокол, Якубович, Филанович (Санец, 87), Бутаревич, Гаев, Шумилов, Морозов (Кленье, 90), Лынько (к) (Шушняр, 69), Демидович.

Запасные: Пятигорец, Цыганков, Ловец, Никитин.

ГОЛЫ: 1:0 — Сигневич (87). 2:0 — Яблонский (88).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Бутаревич (49), Малькевич (51), Глинский (72), Руденок (79).