В Грузии протестующие заблокировали парламент и заставили главу МВД извиниться 14.05.2018, 7:32

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Министр пообещал лично расследовать действия полиции, которые привели к митингам.

В столице Грузии под здание парламента, где ночью продолжались протесты против действий полиции в ходе антинаркотического рейда, стянули дополнительные силы полиции. Об этом сообщает «Грузия-онлайн».

В центре Тбилиси одновременно проходили сразу три акции протесты - первую организовало общественное движение «Белый шум», а две другие - их противники «Национальное единство Грузии» и организация «Молодой национальный альянс».

Полиция разделяла участников разных акций. Периодически происходили столкновения.

На протяжении всего времени противники «Белого шума» пытались прорваться через полицейские кордоны к зданию парламента.

На проспекте Руставели было мобилизовано беспрецедентное количество полиции и спецназ, приготовлены водометы.

С представителями «Белого шума» встретился министр внутренних дел Георгий Гахария.

О промежуточных результатах переговоров с Гахария рассказал лидер «Белого шума» Бека Цикаришвили.

«По всем нашим требованиям идут очень важные переговоры. Возможно, мы добьемся очень важных результатов. Очень прошу всех сохранить спокойный тон… Главное, чтобы мы были вместе, сильно, твердо. Спасибо за то, что вы здесь и боретесь за правду», — сказал Цикаришвили со сцены, установленной у входа в здание парламента.

Позже Гахария выразил готовность встретиться с представителями «Белого шума» и обсудить с ними детали спецоперации, проведенной в тбилисских ночных клубах в ночь на 12 мая.

«Давайте тогда начнем с извинений, извините. Я приношу извинения не только от своего имени, если со стороны какого-то представителя министерства внутренних дел был создан риск для вашей безопасности. Однако я также хочу попросить вас и тех, кто также оскорбили полицейских, людей в формах, защищавших права других людей, им тоже сказать извините», — сказал Гахария.

В ходе выступления Гахария также напомнил протестующим, что во время акций стражи порядка полностью обеспечивали их безопасность.

«В первую очередь, нашей общей задачей является то, чтобы сегодня этот вечер завершить мирно. Вы знаете, что уже второй день никто не ограничивал вашу свободу выражения на этой площади, а каждый полицейский сегодня и вчера заботился о вашей безопасности здесь», — добавил он.

Гахария также обещал, что в понедельник с утра займется расследованием спецоперации.

«А сейчас для того, чтобы мы все достигли нашей цели, которая заключается в том, чтобы найти правильное решение тех довольно сложных задач, которые стоят перед всеми нами, просто должны перейти в рабочий режим. Поэтому я со своей стороны обещаю, что завтра в 10 часов утра вместе с вашими представителями, которых вы выберите, детально рассмотрю каждую минуту пятничного дня и права всех тех людей, чьи права были нарушены, будут восстановлены», — сказал глава МВД.

Гахария побещал, что начнет работать над наркополитикой вместе с протестующими и добьется конкретных результатов.

«Мы добьемся конкретных результатов в направлении наркополитики. Если эти обещания не будут исполнены, мы всегда сможем в том свободном городе пред свободным парламентом, опять собраться и потанцевать или послушать музыку», — сказал Гахария.