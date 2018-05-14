Донецкий «Шахтер» в 11-й раз завоевал золотые медали чемпионата Украины 3 14.05.2018, 7:42

Клуб получил чемпионский титул досрочно.

В воскресенье, 13 мая, донецкий «Шахтер» за тур до финиша оформил чемпионский титул в футбольной премьер-лиге. Победив в Харькове ровенский «Верес» — 1:0 (Марлос, 5, с пенальти), подопечные Паулу Фонсеки стали недосягаемыми для «Динамо» и 11-й раз в истории добыли «золото» чемпионата Украины (у «Динамо» — 15 триумфов), сообщает fakty.ua.

Напомним, что в этом сезоне горняки добыли также Кубок и Суперкубок Украины, а сейчас — прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Киевское «Динамо» играло с луганской «Зарей» в Запорожье в день 91-летия столичного клуба и в 16-ю годовщину смерти Валерия Лобановского (легендарный тренер ушел из жизни именно в Запорожье). По такому случаю подопечные Александра Хацкевича увезли домой победу — 1:0 (Вербич, 68).

Еще в одном матче «Мариуполь» дома сыграл вничью с полтавской «Ворсклой» — 1:1 (Тищенко, 52 — Коломоец, 30). Команда Александра Бабича гарантировала себе пятое итоговое место и путевку в квалификацию Лиги Европы.

Положение команд (1—6-е места):

«Шахтер» — 75 очков (31 матч);

«Динамо» — 70 (31);

«Ворскла» — 46 (31);

«Заря» — 43 (31);

«Мариуполь» — 38 (31);

«Верес» — 34 (31).

В последнем туре в топ-шестерке сыграют: «Динамо» — «Шахтер» (19 мая), «Ворскла» — «Заря» и «Верес» — «Мариуполь» 20 мая.

Осталось выяснить обладателя «бронзы»: команду Василия Сачко в полтавской битве устроит и ничья, подопечных Юрия Вернидуба — только победа.