«Белнефтехим» рассказал, как будут расти цены на бензин 7 14.05.2018, 7:47

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В подорожании топлива виновата «международная ситуация».

«Модернизация» белорусских НПЗ на стоимость топлива не повлияет. Зато на ценах может сказаться рост мировых котировок на нефть после выхода США из ядерного соглашения с Ираном. Об этом в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ рассказал председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, сообщает tut.by.

В обозримом будущем концерн продолжит политику «сдержанного роста» стоимости на уже традиционную одну копейку.

— Наверное, это замедлило рост экономических показателей предприятий. Но мы помним о наших потребителях, — объяснил политику Игорь Ляшенко.

Сейчас продолжается модернизация отечественных НПЗ. Работы должны закончиться в ноябре 2019 года. Она повысит экономическую эффективность заводов, но не из-за повышения стоимости продукции, а за счет увеличения глубины переработки сырья.

— Мы соседствуем с Россией. Стоимость топлива у них и у нас не может серьезно отличаться. Поэтому сказать, что есть прямая зависимость между модернизацией и стоимостью топлива, нельзя, — объяснил глава «Белнефтехима».

Зато стоимость топлива будет увеличиваться вместе с ростом мировых цен на нефть. Это может произойти после выхода США из ядерной программы с Ираном.

— Стоимость топлива пропорционально будет повышаться. Мы идем синхронно с нашими коллегами из Российской Федерации, сегодня такая стратегия. Поэтому и здесь будем ориентироваться на них, — сказал Игорь Ляшенко.