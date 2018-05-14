Иранская ловушка для Путина Григорий Явлинский

14.05.2018, 7:59

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Григорий Явлинский

Фото: shuum.ru

Чтобы поймать обезьяну, берут тяжелый кувшин с узким горлышком, насыпают в него немного орехов и оставляют в лесу.

Обезьяна замечает кувшин, подходит к нему и заглядывает внутрь. Разбираемая любопытством, она просовывает в кувшин лапу и хватает орехи. Но вытащить орехи обезьяна не может: горлышко слишком узкое, и лапа, сжатая в кулак, не пролезает. Унести кувшин с собой ей тоже не под силу. И даже когда появляется охотник, обезьяна не убегает: ей жаль бросить орехи, и она не разжимает кулак. Вот так за свою жадность обезьяна расплачивается свободой.

9 мая 2018 года. Парад Победы на Красной площади. На трибуне рядом с Путиным из высокопоставленных иностранных гостей только президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Больше никого. Вучич решает свои задачи: газпромовский «Турецкий поток» через Сербию в Европу пока никто не отменял. С визитом Нетаньяху в Москву все гораздо серьезнее и сложнее. Пока премьер-министр Израиля был на пути в Россию, израильские ВВС нанесли удар по военной базе под Дамаском. Той самой, которую используют иранцы в качестве плацдарма для будущих ракетных обстрелов Израиля. По крайней мере, так об этом говорят в самом Израиле. Как оказалось, это была только прелюдия. Когда Нетаньяху уже возвращался из Москвы домой, Израиль провел масштабную атаку на иранские военные объекты на территории Сирии: в ночь на 10 мая были разрушены десятки укреплений сил «Кудс», спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции. В Израиле утверждают, что российские военные в Сирии были своевременно проинформированы об израильской операции.

Присутствие Ирана в Сирии ни для кого не секрет. Иранская поддержка режима Асада материализуется именно таким образом — в строительстве Тегераном своих военных баз и пополнении арсеналов оружия либо для прямых атак на Израиль с территории Сирии, либо для перекачки вооружения в соседний Ливан для дружественной шиитской «Хизбаллы», тоже грезящей уничтожить еврейское государственное образование на Ближнем Востоке. Понятно, что ни одно государство с таким соседством мириться не будет. Об этом Нетаньяху неоднократно заявлял с разных трибун. Об этом он сообщил в очередной раз и Путину в Кремле 9 мая.

О деталях переговоров Путина с Нетаньяху мало что пишут в российских СМИ, в основном рассказывают про совместное шествие российского и израильского лидеров в рядах «Бессмертного полка». Но можно смело предположить, что в Москве Нетаньяху попросил Путина как минимум не вмешиваться в войну (или прокси-войну) Израиля с Ираном, в частности на сирийской территории. Сразу после завершения встречи в Кремле израильский премьер поспешил сообщить журналистам: «У меня нет оснований полагать, что Россия ограничит нашу свободу действий».

За последние несколько лет, благодаря путинской внешней политике, Россия растеряла практически всех своих союзников как в дальнем, так и в самом ближнем зарубежье. На этом фоне добрые отношения с Израилем остаются едва ли не последним связующим звеном Путина с западным миром. Сегодня Израиль — единственная страна, которая могла бы выполнять роль медиатора между Россией и Западом, и особенно с США. В этом его ценность. Но и это звено может быть утеряно из-за сотрудничества России с Ираном. Однако в контексте поддержки Асада не сотрудничать с Ираном в военных вопросах — значит согласиться на резкое ослабление позиций сирийского президента и, как результат, потерю тактических приобретений последнего времени. Это и есть то самое лакомство, зажатое в кулаке. Его жалко. Втянув Россию в войну в Сирии, Путин оказался в ловушке.

Накануне Дня Победы Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном и возвращении антииранских санкций. Решение Трампа не поддержали ни в Германии, ни в Великобритании, ни во Франции. Безусловно, осудили разрыв соглашения с Ираном и в России. Но в отличие от стран Запада, которые связаны с Ираном только многомиллионными контрактами, Москва сегодня не просто деловой партнер Тегерана, они вроде как союзники. Такие отношения подразумевают совсем иную ответственность. И Нетаньяху в Москве пытался убедить Путина отказаться от союзничества с государством, в XXI веке угрожающим уничтожением другому государству. Проблема, однако, в том, что не быть союзником Ирана — значит уйти из Сирии. Ну или еще вариант — радикально изменить политику и договариваться с американцами (что не предусматривает сохранения Асада). В любом другом случае Иран и Асад будут затаскивать Россию все глубже в капкан.

Да, и еще. На прошлой неделе в интервью российскому изданию министр обороны Израиля Авигдор Либерман напомнил, что Израиль никогда не поддерживал западные санкции против России из-за ситуации в Украине и отравления Скрипалей. В Кремле, вероятно, это помнят.

Григорий Явлинский, yavlinsky.ru