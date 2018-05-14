Иран выдвинул ультиматум Евросоюзу 14.05.2018, 8:16

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Европе дано 60 дней на предоставление ядерных гарантий.

Иран хочет в ультимативной форме потребовать от европейских стран гарантий сохранения ядерного соглашения. Об этом сообщается на сайте парламента, передает AFP.

Предоставить гарантии страны должны в срок от 45 до 60 дней. Иран хочет, чтобы ему гарантировали защиту интересов и компенсацию убытков от выхода США из сделки.

Если таких гарантий не будет, то со стороны Ирана последуют "вынужденные решения".

12 мая министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Пекин для обсуждения будещего ядерной сделки. Потом он отправится в другие столицы стран-участниц ядерной сделки.

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что выход США из ядерного соглашения - это "нарушение политической этики", но у его подписантов есть шанс спасти документ.