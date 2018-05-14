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Авиация Украины готовилась вылететь в Беларусь из-за ДТП с детьми

  • 14.05.2018, 8:29

Решение принял премьер-министр Украины.

Авиация Госслужбы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) готова к использованию для оказания помощи юным футболистам, которые попали в ДТП в Брестской области Беларуси. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Связался с послом в Беларуси относительно ситуации с нашими детьми. Медицинская авиация ГСЧС наготове. При надобности дети получат всю необходимую помощь", – написал он.

Утром 13 мая на автодороге Каменец – Шерешево – Свислочь вблизи деревни Мартынюки в Брестской области Беларуси произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего детскую футбольную команду из Украины. Погиб ребенок 2005 года рождения, который находился на переднем пассажирском сиденье. Еще шестеро детей с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу.

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль. В Каменец прибыли медики из Бреста и Минска. Туда выехал первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Сегодня часть пострадавших детей переведут в Брестскую областную больницу.

Президент Украины Петр Порошенко поручил оказать необходимую помощь попавшим в ДТП украинцам.


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