В Израиле футбольный клуб сменил название в честь Трампа 14.05.2018, 8:32

Фото: F.C. Beitar Jerusalem / Facebook

В чемпионате Израиля клуб занимает сейчас второе место.

По решению руководства футбольного клуба из Иерусалима "Бейтара", к названию будет добавлена фамилия американского президента Дональда Трампа.

Футбольный клуб "Бейтар" из Иерусалима (Израиль) в качестве благодарности президенту США Дональду Трампу за решение перенести американское посольство в их город решило поменять название на "Бейтар Трамп Иерусалим". Об этом сообщается в Facebook клуба.

"70 лет ждал Иерусалим международного признания, пока президент Дональд Трамп не сделал смелый шаг и не признал Иерусалим вечной столицей Израиля", – говорится в посте.

В клубе отметили, что решение о переименовании приняло его руководство.

"Футбол 24" отмечает, что "Бейтар" – единственный футбольный клуб Израиле, не подписавший за свою историю ни одного арабского футболиста. Клуб имеет большую поддержку на государственном уровне.

В чемпионате Израиля "Бейтар" занимает сейчас второе место.

6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.