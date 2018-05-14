Гимназии в Беларуси обязали набирать первые классы «по прописке» 14.05.2018, 8:57

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Министерство образования не прислушалось к родителям и педагогам.

С 1 сентября гимназии принимают детей без экзаменов, но «по прописке». В тех гимназиях, где не было начальной школы, она должна появиться. В столице дома, «приписанные» к гимназиям, начали пользоваться повышенным спросом - появились объявления о покупке временной регистрации в конкретных регионах. Стоимость - чисто условная, 200 рублей. Но для кого-то это отличная возможность заработать, пишет «Вечерний Брест».

В Бресте такого ажиотажа пока не наблюдается. Прием заявлений в гимназии начнется 12 июня, а закончится 28 августа. При этом приниматься будут заявления и тех, кто территориально относится к учебному заведению, и тех, кто живет в других районах, но хочет учиться именно здесь. Последние будут набираться в гимназии по остаточному принципу, если останутся свободные места. То есть шансов попасть «не по прописке» больше у тех, кто подаст заявления в первые дни приема заявлений.

Сегодня начальных классов нет только в двух гимназиях города - первой и второй. Гимназия № 1 отказалась от начальной школы больше десяти лет назад. Тогда это было правилом - никакой «началки» и обязательные экзамены перед поступлением в пятый класс. У второй гимназии под окнами детский сад преобразовали в начальную школу. Так что мотивированные дети поступали туда также с прицелом на гимназию. Рядом с гимназией № 6 имени Жукова в микрорайоне «Южный» как раз открыли учебно-методический комплекс «Детский сад - начальная школа». Пятая на «Дубровке» не успела озаботиться вопросом вывода начальной школы из своих стен.

Третья и четвертая гимназии имеют специфику в обучении. Одна создана на базе детского народного ансамбля «Прибужье», вторая помимо общеобразовательных предметов обучает детей музыке. Этим учреждениям образования и без того досталось во время предыдущей реформы образования. Тогда эстетические предметы убрали из учебных планов и перевели их в факультативные. Гимназии выстояли, «творческий» уклон сохранили.

Теперь министерство решило взяться за эталонные «предметные» гимназии. На сайте гимназии № 1 вывешено решение администрации Ленинского района Бреста о закреплении адресов к учебному заведению. Дети, проживающие по указанным адресам, с сентября могут пойти учиться в гимназию без всяких испытаний.

- Да, будем набирать первые классы, - подтверждает в разговоре директор гимназии Лидия Степанюк. - С 12 июня записывать будем всех желающих, но те, кто проживают в других микрорайонах, зачисляться будут после 28 августа на свободные места.

Другой вопрос, который за лето нужно решить администрации гимназии, это размещение первоклассников. Раньше, когда здесь была начальная школа, в каждой параллели было по два класса, сейчас с пятого по девятый укомплектованы (причем под завязку!) по четыре класса в параллели. Администрация школы вышла с предложением формировать классы на базе школы-сада № 5, который расположен в нескольких кварталах и который и раньше был базовым для гимназии. Но разрешения на это пока не получено. В Минске большинство гимназий, где нет начальной школы, будут формировать 1-4-е классы на базе детских садов.

Если первоклашек придется принимать в здании гимназии на Карла Маркса, значит, одной параллели придется уйти на вторую смену. До нововведения от министерства организовывать вторую смену для гимназистов категорически не разрешалось. Некоторые родители предлагали сформировать после обеда классы на платной основе, но разрешения на это не получили. Скорее всего, после обеда пойдут учиться нынешние пятиклашки, будущие шестиклассники:

- В этом случае пострадают дети, которые попали в гимназию заслуженно, сдав экзамены, пройдя к нам по конкурсу. И это дети, которые ездят к нам из всего города и даже из ближайших деревень, - пояснила директор. - Когда у нас была начальная школа, мы могли разместить только по два класса в параллели, сейчас - четыре. Да, профилизация у детей идет уже в старшем звене, 10-11-х классах. Но готовить к этому начинаем с пятого. К нам изначально шли дети, мотивированные на учебу.

Не понимают педагоги и оттянутый срок приема заявлений. Получается, что дети из других микрорайонов смогут узнать, приняли их в гимназию или нет, только 29 августа, за два дня до линейки. И если они не прошли «по очереди», то им срочно надо будет подыскивать школу.

Но, заявляют педагоги, выбора никто не оставил. А количество «декоративных» реформ, которые наша система среднего образования пережила за последние десять лет, зашкаливает и не дает объяснения - как учить и учиться при постоянно изменяющейся системе?

Как поменялась школа за 10 лет?

2008 год. В общеобразовательных школах отменили профильное обучение. Вместо 12-летнего образования вернули 11-летнее, фактически не выпустив ни одной параллели, которая училась 12 лет. Убрали МХК, сократили количество учебных часов, в том числе по иностранным языкам, отменили шестидневку.

2010 год. В школах вводят дополнительный час иностранного языка: вместо двух в неделю становится три. О нововведении стало известно в конце августа, когда предварительное расписание в школах уже сверстано.

2013 год. Экзамен по иностранному языку становится обязательным после 11-го класса.

2015 год. Возвращается МХК.

2016 год. Возвращается профильное обучение в 10-11-х классах. Физику изучают не с шестого, а с седьмого класса. Вводят понятие «шестой школьный день», когда в школе проводят спортивные и образовательные мероприятия. Вместо МХК вернулся предмет «Искусство», по которому не выставляют отметки.

2018 год. Отменили приемные экзамены в гимназии.