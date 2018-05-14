Жириновский: Остатки Турции и Ирана войдут в состав России 33 14.05.2018, 8:59

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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Председатель ЛДПР поделился геополитическими фантазиями.

В борьбе против Ирана США попытаются привлечь на свою сторону Армению, что может привести к дестабилизации на Ближнем Востоке и развалу Турции. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире федерального телеканала "Россия 1".

"Через курдов и армян они и Турцию взорвут через 10–15 лет. Потому что Армения будет помогать американцам против Ирана, когда ей пообещают территории Западной Армении. А курды мечтают создать объединенный Курдистан. А большинство курдов – в Турции. И тогда пол-Турции летит в тартарары", – заявил он.

По мнению лидера ЛДПР, в результате Турция развалится на части.

"Конечный итог – остатки Турции и Ирана войдут в состав России. Мы будем вынуждены включить их вместо Украины", – заявил он.

Западная часть исторической Армении в 16-м веке вошла в состав Османской империи, а с 1923 года является частью Турции. Армянское население региона было уничтожено в ходе массовых убийств и депортации армян, организованных властями Османской империи, которые продолжались с 1915-го по 1923 год. Во время этих репрессий, по данным историков, погибло от 800 тыс. до 1,5 млн армян.