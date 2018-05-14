СМИ: Марадона получил предложения от сборной Беларуси и двух белорусских клубов 9 14.05.2018, 9:10

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В истории с легендарным футболистом появились новые подробности.

Аргентинский тренер Диего Марадона может продолжить карьеру в Турции, Кувейте или Саудовской Аравии. Также у специалиста есть предложения от двух белорусских клубов и национальной сборной. Об этом сообщает итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на телеканал TyC Sports, передает tribuna.com.

«В ближайшие дни у нас будет более четкое представление об этом вопросе, но в любом случае это очень важные предложения, которые, безусловно, улучшат будущее Марадоны», – сказал адвокат Марадоны Матиас Морла.

«Белорусскому предложению действительно невозможно отказать, и не только с экономической точки зрения, но и со спортивной», – как передает источник, сказали люди из окружения Марадоны.

Напомним, что вчера появилась информации о предложении Диего Марадоне стать тренером брестского «Динамо». Пресс-служба клуба прокомментировала эти слухи в ироничном ключе.