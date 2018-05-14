Британская разведка: Россия может превратиться в изолированную парию 3 14.05.2018, 9:28

1,906

Эндрю Паркер

Глава MI5 призвал ЕС объединить усилия для защиты от РФ.

Глава Службы безопасности Великобритании (MI5) Эндрю Паркер выступает за тесное сотрудничество Лондона и Брюсселя в области безопасности после "Брекзита". По его словам, это необходимо, чтобы противостоять нападениям боевиков "Исламского государства" и "злонамеренным попыткам России подорвать западные демократии", передает агентство Reuters в ночь на понедельник, 14 мая.

"В сегодняшнем ненадежном мире мы больше, чем когда-либо, нуждаемся в совместных усилиях", - приводит агентство выдержки из речи Паркера, которую он должен произнести 14 мая в Берлине на мероприятии, организованном германским Федеральным ведомством по охране конституции.

Руководитель британской контрразведки говорит о России как о враждебном государстве, военные и разведывательные службы которого пытались осуществить "агрессивные и пагубные действия".

"Россия может превратиться в изолированную парию"

Обвиняя Кремль в "грубых нарушениях международных правил", глава MI5 полагает, что такие злонамеренные действия Москвы, как отравление в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, могут превратить Россию в "изолированную парию".

В ответ на заявления российских чиновников о том, что Лондон сам осуществил это нападение, чтобы разжечь антироссийскую истерию, Эндрю Паркер отметил, что Россия развернула беспрецедентный уровень дезинформации. Запад, по его словам, должен "пролить свет сквозь туман лжи, полуправды и умышленного запутывания", которые "валят наружу из российской пропагандистской машины".