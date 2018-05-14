Михаил Захаров: Когда говорят, у что у нас много ледовых арен, мне смешно. Надо хотя бы 100 33 14.05.2018, 10:12

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МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Один из наставников сборной по хоккею потребовал увеличить количество ледовых дворцов.

В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея и строить еще больше ледовых арен. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный тренер минской «Юности» и один из наставников национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, сообщает БелТА.

По его мнению, одна из главных причин кризиса белорусского хоккея в недостаточном развитии детского хоккея.

— Много общаюсь с председателем ФХБ Семеном Шапиро, он понимает, что нам надо пересмотреть подходы к развитию детского хоккея. Главное — пересмотреть подходы к детскому хоккею и, думаю, все будет нормально. Да и катков не хватает. Когда мне говорят, у что у нас много ледовых арен, мне смешно. Это не 350, как в Швеции, в нашей стране с населением в 10 миллионов должно быть хотя бы 100 ледовых катков, — рассказал Михаил Захаров.

Национальная сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира в Дании потерпела в группе «А» шесть поражений подряд и не сохранила прописку в элитном дивизионе впервые с 2005 года.