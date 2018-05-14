Владимир Буковский: Путин злобный, мстительный, мелочный – хуже Брежнева 4 14.05.2018, 10:21

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Владимир Буковский

Известный советский диссидент сравнил хозяина Кремля с вождями СССР.

Об этом Владимир Буковский рассказал в эфире программы «Гордон» на телеканале «112 Украина».

«Хуже, значительно хуже (Путин по отношению к Брежневу. — Авт.)! Он человек с комплексом неполноценности, который хочет всем что-то доказать! Это свойственно людям маленького роста, так называемый комплекс Адлера! Очень злобный, очень мстительный, мелочный человек! Брежнев таким не был! Вы правы! Все, кто его знал лично, говорят, что он вообще как человек был довольно добродушный! Хотя, конечно, он принимал решения и об убийствах и о начале войн! Вторжение в Афганистан и так далее, везде стоит подпись Брежнева! Так, что добродушие, оно очень относительное! Как в том анекдоте про Ленина: а мог бы и полоснуть!» — отметил он.

По словам Буковского, новый президент России, который придет на смену Путину будет мало от него отличаться, так как русский народ еще не осознал ту пагубную роль, которую сыграл в его судьбе КГБ СССР.

«Тут дело не в Путине! Путин как личность ничтожен! Он никуда от лагерного кума не ушел! Вот такой лагерный кум: только вербует, только хитрит и так далее! А ничего другого нет! Дело не в Путине! Сам Путин, ну, завтра будет не Путин, а Сечин или Володин и какая разница? Дело не в имени! Они сами все, более-менее одинаковые! Трагедия в том, что русский народ не понял, какую роль сыграли в его судьбе ВЧК, НКВД и так далее! Выбрали этого ничтожного подполковника КГБ», — заявил Буковский.

Также диссидент уверен, что ФСБ России хуже КГБ, потому что в КГБ не занимались уголовной преступностью.

«КГБ было под большим контролем ЦК (ЦК КПСС. — Авт.), а нынешнее ФСБ, они совершенно обезбашенные! У них бизнес на первом плане, они крышуют, они воруют, они вымогают, они занимаются рэкетом! КГБ этим никогда не занималось!» — заявил Буковский.

По его словам, нынешняя ситуация в России — «это не кризис режима Путина, это кризис российского государства».

«Как только центр ослабнет, Россия развалится! Усилятся центробежные тенденции!» — уверен Буковский.