Александр Путило: Наш хоккей опустился до самого низа и сравнялся с землей 12 14.05.2018, 10:27

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Фото: reuters

Почему белорусский хоккей в глубоком кризисе?

Сборная Беларуси по хоккею проиграла решающий матч со сборной Австрии – и в ближайшие годы останется вне элиты мирового хоккея. А между тем спорт – «главная идеология» нашего государства, не раз подчеркивал диктатор, передает «Белсат».

Шесть матчей позора – и вылет из элитного дивизиона чемпионата мира. Такого «хоккейное государство» не помнит с 2005-го.

Последнее место в группе А, нуль пунктов, 4 заброшенных и 29 пропущенных шайб. На чемпионате мира в Дании белорусы вели в счете лишь однажды. А все потому, что играли с лучшими, говорят в Федерации хоккея.

«Наша команда сделала то, на что была способна. И даже немного больше. Упрекать их можно только в том, что они не сделали чуда», – заявили в Федерации хоккея Беларуси.

Спортивный конвейер в Беларуси действительно налажен: клюшки производят заключенные, ледовые дворцы простаивают едва ли не в каждом райцентре, а на спорт идут миллиарды бюджетных рублей.

«А результата нет. Точнее, он есть, но лучше его не было», – говорит Лукашенко.

За хоккей в Беларуси отвечает бывший руководитель Минской области, хозяйственник Семен Шапиро. Месяц назад он говорил, что белорусский хоккей на высоком уровне. А уже сегодня капитан сборной Беларуси Александр Павлович заявил, что не знает, как после чемпионата мира возвращаться домой и смотреть людям в глаза. Вратарь Виталий Трус боится, что их вообще не пустят в страну.

Жители Минска говорят:

«Зачем вкладывать в неликвидные предприятия? Наша сборная – неликвидное предприятие. Дайте зарплату учителям, дети – это наше будущее!».

«Те спортсмены, которые играют в хоккей, не отдают того вклада, который они зарабатывают. Знают, что и так заработают».

«Специалистов классных немало – уходят. От этого и такой результат».

И проблема – не только в этом, говорят эксперты. Причин провала – множество: от неэффективного управления и действий отдельных игроков.

«Шапиро руководит хоккеем или завтра будет управлять Шейман, знаете, это ничего не изменит. Наш хоккей опустился до самого низа и сравнялся с землей. А почему? Ведь годами вырабатывался этот непрофессионализм. Искались такие хоккеисты, как американец Джефф Платт, который на этом чемпионате мира сыграл вообще отдельно от других», – говорит спортивный обозреватель Александр Путило.

И, как отмечают эксперты, когда весь мир развивается в спортивном плане, то Беларусь упорно стоит на месте. Тем не менее наша сборная скорее всего вернется в «элиту». Вот только не благодаря уровню игры. Мы, вместе с Латвией, примем чемпионат мира по хоккею в 21-ом, а потому и получим право там выступить.