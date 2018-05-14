«Боюсь, что хоккей в Беларуси вообще может быть закрыт» 12 14.05.2018, 10:34

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Фото: ТАСС

В стране надо начинать ремонт всей системы.

Российский журналист Алексей Шевченко поделился с tribuna.com мыслями о выступлении сборной Беларуси на ЧМ-2018 по хоккею.

- Скабелка – тренер сборной Беларуси. Ваше мнение о нем?

– Не думаю, что Скабелка, Льюис, Бэбкок решат проблемы сборной Беларуси глобально. Не надо думать, что, если белорусы возьмут крутого тренера, то все станет хорошо. Там с другого надо начинать ремонт всей системы. Главный тренер сборной не решит никакой проблемы.

Я вообще не понимаю, кем белорусы собираются играть в группе 1А. Там очень серьезные соперники, турнир проходит в очень неудобные сроки для календаря КХЛ.

Все в Беларуси ждут реакцию Лукашенко. Посмотрим, как он среагирует. Боюсь, что хоккей в стране может вообще быть закрыт.