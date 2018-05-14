Израиль готовится к прорыву ста тысяч палестинцев из Газы
- 14.05.2018, 10:55
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Попытки прорыва границы будут совершены минимум в десяти местах.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к возможности попытки прорыва ста тысяч палестинцев через границу Газы, сообщает mignews.com.
В отличие от мятежей последних недель, когда мятежи были сосредоточены в пяти основных точках, предполагается, что попытки прорыва границы будут совершены минимум в десяти местах.
По данным разведки, на улицах Газы молодых людей призывают к прорыву границы и похищениям солдат, а также уничтожению военной инфраструктуры.
В районе границы с Газой развернуты две дополнительные бригады — Гивати и Нахаль. Вдоль границы позиции заняли десятки снайперов.