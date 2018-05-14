«В 9-м классе из-за пышной юбки не попала в комсомол, зато начала работать» 14.05.2018, 10:47

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Как белоруска заработала свои первые деньги.

Свою историю о том, как заработала свои первые деньги tut.by рассказала Нина Солнцева:

— Мне сейчас 71 год. Я родилась в 1946-м. Мой отец был военнослужащий, и мы переезжали из города в город согласно назначению и переводу отца. В детстве я очень сильно и часто болела. Бронхиты, воспаление легких. Я была очень худая и слабая, и очень этого стеснялась.

Когда я была в 9-м классе, в моду вошли нижние пышные юбки. Я очень обрадовалась этому и сразу же такую юбку надела под форму, чтобы выглядеть полнее. Меня вызвала классная и сказала, чтобы я сняла нижнюю юбку, а если откажусь, то меня не примут в комсомол. Меня такая формулировка возмутила, и я сказала, что если из-за юбки меня не примут в комсомол, то я не буду туда поступать. Дома я сказала, что в школу больше не пойду.

Папа сходил в школу, побеседовал с классным руководителем, сделал выводы и… сказал мне в школу не ходить. Надо было срочно переводиться в вечернюю школу, чтобы не потерять год. Но в то время в вечерней школе могли учиться только работающие люди. Папа водил меня на часовой завод, в швейное ателье, еще куда-то, не помню, но нигде в неполных 17 лет меня не брали.

При расформировании воинской части, где мы жили, нам предоставили квартиру в многоквартирном доме, и на лестничной площадке с нами поселилась Любовь Владимировна, которая работала в институте народного хозяйства им. В.В. Куйбышева на кафедре химии. Папа поделился с ней проблемой, и она пообещала поговорить с заведующим кафедрой химии в те времена Савицким С.Е. (впоследствии он был первым ректором Витебского технологического института).

Меня взяли на работу препаратором. Это значило, что я должна после занятий убирать реактивы по местам, мыть химическую посуду. Позже я стала выполнять еще печатные работы по кафедре, так как я неплохо печатала на машинке (дома у нас была пишущая машинка, папа был военный журналист и редактор газеты, окончил БГУ, факультет журналистики, он и обучил меня печатанию).

Вот так я всю жизнь проработала в институте. Поступила в него, выучилась, перешла на кафедру товароведения промышленных товаров. Кстати, комсомолкой я так и не стала (о чем не жалею). Работала в окружении приятных и образованных людей на кафедре химии, меня все любили, хорошо ко мне относились. Ну, а после расформирования кафедры химии я пошла на товароведение и тоже была в хорошем и приятном коллективе.

Первая зарплата моя была 30 рублей. Я сразу же пошла на Немигу, там были маленькие магазинчики, в которые я часто заглядывала. Мне нравилось смотреть на посуду и другие красивые вещи. Я купила за эти деньги подарки маме и папе. Маме я купила набор чайных ложек в коробочке (не сохранился), а папе бокал фарфоровый синего цвета с золотом. Вот этот бокал хранится у меня с того времени, уже больше 50 лет.

Глядя на этот бокал, с большой благодарностью я вспоминаю, как родители поддержали меня в трудном решении. Прислушались к моему мнению и помогли мне преодолеть трудности.

Я проработала в институте народного хозяйства, ныне БГЭУ, больше 40 лет.