Каким будет будущее белорусской «молочной реки»? 4 14.05.2018, 11:16

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карикатура: Сергей Елкин

Ожидания Беларуси от сотрудничества с Россией остаются завышенными и неисполнимыми.

Собственно основных тенденций развития отношений между двумя странами, по мнению авторов аналитики, на текущем этапе две. Первая заключается в том, что политический фон отношений Беларуси и России все больше задается контекстом конфронтации между Россией и Западом. Вторая подтверждает, что ожидания Беларуси от сотрудничества с Россией остаются завышенными и неисполнимыми, пишет thinktanks.by.

Будущее молочной реки

Основной конфликтогенной темой были поставки белорусской молочной продукции в Россию. Однако, по словам политолога Валерии Костюговой, поставки молока – это не столько конфликт Минска и Москвы. Это – конфликт интересов внутри России.

Тем более, что как говорится в «Минском барометре», экспорт белорусской молочной продукции в Россию от этих споров пока не зависит. За первые два месяца 2018 года поставки молока составили 109,4% к аналогичному периоду прошлого года, а сухого и сгущенного молока – 106,3%. А вот поставки сыров, творога, сливочного масла и яиц сократились.

Между тем запреты и угрозы запретов Россельхознадзора сказались на российском рынке, приведя к росту цен, и поставили под удар вторую по значимости в белорусском экспорте позицию (и первую в белорусском экспорте в Россию).

Россия расчищает рынок под себя

«Угрозы введения запрета на поставки белорусской молочной продукции – яркое свидетельство подходов российских отраслевиков и правительства к общему рынку ЕАЭС. По ходу развития конфликта и комментариям россиян понятно, что они видят общий рынок как расширение для российского рынка, но вовсе не как рынок сбыта для продукции союзников. Такие же, как против белорусской молочной продукции меры Россельхознадзор принимает и в отношении казахстанской растениеводческой продукции», - говорится в «Минском барометре».

На взгляд экспертов, развитие конфликта показывает, что российская сторона добивается не столько ограничения поставок молочной продукции, сколько согласия белорусской стороны передать товарные потоки крупным российским импортерам – с соответствующим распределением прибыли от продаж.

Зависимость от приближенных к Кремлю

Во-первых, подавляющее большинство «внезапных» действий российских госорганов по торговым ограничениям в отношении Беларуси в конечном итоге вызваны интересами приближенных к российскому руководству бизнесов. Причем зачастую эти интересы противоположны интересам других российских бизнесов. Переговоры об урегулировании конфликта рационально вести именно с учетом интересов крупных игроков – тогда развязка будет более быстрой и менее болезненной;

Во-вторых, даже в тех областях, где интересы «околокремлевских» компаний и госкомпаний пока не проявлены отчетливо, конфликт – лишь вопрос времени, поскольку белорусская и российская экономики становятся все более конкурентными, а руководители российских ведомств все более зависимы от крупного бизнеса, вернее, сами включаются в бизнес-корпорации;

В-третьих, в складывающихся условиях межгосударственный рычаг недостаточен. Конфликты с российскими лоббистами возникали бы реже и разрешались бы легче, если бы белорусские производители, как государственные, так и частные самостоятельно действовали как в рамках институтов ЕАЭС на стадии утверждения техрегламентов и других торговых правил, так и в рамках внутрироссийского регулирования, более активно работая в отраслевых ассоциациях.

Прогноз на ближайшую перспективу

Как считают авторы «Минского барометра», если разрешение спора по молоку окончится на российских условиях, то есть через создание посредника-монополиста, то вскоре можно ждать попыток продвинуть эту схему и в другие секторы. Если же удастся наладить конструктивное сотрудничество без «одного окна» для белорусского экспорта, попытки россиян поставить его под контроль все равно не прекратятся.

Кроме того, в области поставок продовольствия в Россию ожидается еще один конфликт: с июля ввоз продукции в Россию предполагается осуществлять только по электронным сертификатам, и вряд ли белорусские (как, впрочем, и российские) предприятия сумеют выполнить к этому сроку требования Россельхознадзора.