Как «казаки» ускоряют развал России 1 Игорь Яковенко afterempire.info

14.05.2018, 11:28

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Фото: AP

Когда государство отдает «ряженым» часть своих функций, оно исчезает.

Наиболее отвратительной особенностью разгона протестной акции «Он нам не царь» в Москве стало избиение безоружных мирных участников акции людьми, одетыми в форму «Центрального казачьего войска», которые били протестующих в том числе нагайками.

Кстати, о нагайках. Этот предмет имеет, как известно, двойное назначение. Используется в качестве средства управления лошадью, а также в качестве «гибкого нелетального ударного оружия». Поскольку лошадей при «казаках» обнаружено не было, стало быть, их нагайки были оружием. Да, и насчет «нелетальности» нагайки. Тут надо оговориться, что в умелых руках любое «нелетальное» вполне может оказаться очень даже летальным, особенно, если в ударную часть плетки вшито свинцовое утяжеление. Одним словом 5.05.2018 в центре Москвы группой вооруженных бандитов было совершено нападение и избиение мирных граждан.

Вооруженные бандиты, как стало известно, были натасканы на совершение подобных преступлений мэрией Москвы. Причем – оплата подготовки преступной деятельности совершалась официально и вполне открыто. Некоммерческая организация «Центральное казачье войско» получила от департамента национальной политики и межрегиональных связей столичного правительства три контракта на общую сумму 15,9 миллионов рублей.

Цель финансирования «центральных казаков» – «обучение и закрепление необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, общественной безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории города Москвы». На сайте мэрии есть отчет с картинками о том, как бандитов натаскивают на избиение мирных граждан.

НКО «Центральное казачье войско» – довольно забавная организация. Начнем с того, что до революции в реестре казачьих войск никакого «Центрального» не значилось. Казаки, конечно, использовались для разгона демонстраций, но все-таки их изначальная функция была охрана приграничных территорий и участие в войнах с внешним врагом. Во главе столичного «казачества» стоит генерал-лейтенант ФСБ в отставке Иван Кузьмич Миронов, человек, прослуживший в КГБ-ФСБ тридцать лет. Это назначение свидетельствует о серьезности планов руководства Москвы и России в отношении бандитов, наряженных в казачью форму.

Казачество – это сословие. Казаков иногда называют этносословной группой, сами себя они иногда гордо именовали «народом», но главное, что делало казаков в Российской империи отдельной социальной группой – это статус сословия. Сословия – признак средневекового общества. В России этот атавизм был ликвидирован Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 11.11.1917 «Об уничтожении сословий и гражданских чинов», что было одним из немногочисленных благих дел, совершенных большевиками. Благое дело большевики, по своему обыкновению завалили горой трупов в ходе преступного «расказачивания» и на почти восемь десятилетий казачество существовало лишь в памяти, фольклоре и местных традициях.

В 90-х особо одаренные советники стали подсовывать Борису Николаевичу бумаги, возрождающие квази-сословный статус казачества. В частности, в 1995 году Указом президента был создан Государственный реестр казачьих обществ в РФ. В тексте Указа эти общества именовались «войсками». Были учреждены специальные «воинские звания». Например, «атаману» Центрального казачьего войска, генерал-лейтенанту ФСБ Миронову Указом президента было присвоено звание «казачий генерал».

Идиотизм происходящего был очевиден и до событий 5.05.2018. Поскольку логика сословного общества требует, чтобы большая часть его граждан принадлежали к какому-либо сословию. Если есть «казаки», стало быть, надо и остальных куда-то «записывать»: кого в дворяне, кого в мещане, кого в купцы, в крестьяне, в попы, ну, на худой конец в разночинцы.

Идея насчет сотрудников ФСБ как «нового дворянства» реально обсуждалась, но законодательно закреплена не была. Видимо, время еще не пришло…

События 5.05.2018 в Москве могут стать неким рубежом в отношениях власти и части общества. Это был пробный камень, и если властям понравилось, они будут и дальше натравливать «ряженых» на участников протеста. И тогда оппозиционеры этих «казаков» станут бить. Невзирая на всю их подготовку и нагайки. А потом будут бить и полицию. Просто потому, что полиция, передав бандитам право на насилие, сравнялась с бандитами не только морально, но и формально-юридически.

Включение ряженых бандитов в процесс разгона протестных акций запускает развал Российской Федерации. И вот почему. Любая власть, конечно, «отвратительна как руки брадобрея» – тут с классиком не поспоришь. Но затхлые портки с самопальными лампасами, потные рожи и палаческие нагайки ряженых бандитов, которым чиновники делегируют право на насилие, еще отвратительней брадобреевских рук будут. Когда государство отдает бандитам право на насилие, оно исчезает. Не сразу и, скорее всего, через кровь, но неизбежно.

Игорь Яковенко afterempire.info