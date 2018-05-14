Никита Алексеев стал худшим представителем Беларуси на «Евровидении» 4 14.05.2018, 11:33

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Фото: ТАСС

До этого антигероем конкурса среди белорусов была Полина Смолова.

Подсчитаны полные результаты «Евровидения-2018». Никита Алексеев оказался худшим представителем Беларуси на конкурсе за все время участия в нем нашей страны. Он занял 37-е место: это чуть ниже, чем Россия, и чуть выше, чем Хорватия. Такого низкого результата у белорусов не случалось, пишет onliner.by.

Результаты опубликованы на сайте eurovisionworld.com. Там есть полная таблица, в которой Беларусь расположилась на 37-м месте из 43 возможных. У Никиты Алексеева 65 баллов в полуфинале: столько же у россиянки Юлии Самойловой, чуть меньше у хорватской певицы Франки. Худший результат на конкурсе в этом году показал представитель Исландии Ари Олаффсон: у него 15 баллов.

Если проанализировать историю выступлений Беларуси на «Евровидении», то окажется, что это самая низкая позиция. До этого антигероем конкурса среди белорусов была Полина Смолова. Это та девушка, которая «фотографировалась» с Полом Маккартни. В 2006 году она спела в Греции песню «Mum» и заняла 36-е место.

Самый высокий результат на «Евровидении» показал в 2007 году Дмитрий Колдун: он занял 6-е место с песней «Work your magic».

Напомним, Никита Алексеев выиграл национальный отбор на «Евровидение» и поехал в Лиссабон с песней «Forever». В Беларуси артист получил много критических отзывов из-за слабого пения и нарушения правил конкурса (песня была коммерчески реализована до оговоренного срока). В результате в финале отбора Алексеев спел видоизмененную версию композиции, а в Лиссабон все-таки поехал с прежней версией трека.

Первое место на конкурсе в столице Португалии заняла израильтянка Нетта Барзилай с песней «Toy». В финале она получила 529 баллов и опередила главных конкурентов из Кипра и Австрии. Соответственно, в следующем году «Евровидение» состоится в Израиле.