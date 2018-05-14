Польша успешно находит альтернативные источники нефти 2 14.05.2018, 11:39

С 2015 года наблюдается постоянное падение доли поставок из России.

В прошлом году впервые доля нефти, импортируемой из России в Польшу, упала ниже 80%. Поляки ведут поиск альтернативных источников поставок, хотя по-прежнему российская нефть остается самой дешевой, сообщает «Польское радио».

Министерство энергетики в ответ на запрос депутата Сейма Сильвестра Хруща, подготовила список стран, откуда Польша импортирует нефть. Согласно документу, с 2015 года наблюдается постоянное падение доли поставок из России.

В прошлом году Польша импортировала всего 24,6 млн. тонн нефти, из России - 19,6 млн. тонн (79,9%). На втором месте среди поставщиков топлива в Польшу - Саудовская Аравия (7%), далее следуют Ирак (4,5%) и Казахстан (3,6%).