Оплатите «царские хоромы»: В общежитиях обяжут платить за аренду комнаты 2 14.05.2018, 12:23

1,111

С июня жировки за общежития значительно потяжелеют.

За сломанные краны, грязные кабинки в туалетах, дыры в стенах и полу, плесень в комнатах, неработающие плиты и душевые в общежитиях собираются ввести дополнительную плату, пишет «Вечерний Гродно». В июне в жировках появится новая графа — «Плата за пользование жилым помещением», а «коммуналка» вырастет. Соответствующее решение облисполкома уже готово. Осталось согласовать его с МАРТ и Минюстом.

За 19 «квадратов» без кухни и санузла отдают 90 рублей

С жильцами нескольких общежитий журналисты встретились две недели назад.

— В месяц за комнату в 39 кв. м мы платим почти 150 рублей, а условий никаких: без резиновых сапог в туалет не зайти, из четырёх кабинок работает одна. Краны текут, однажды даже пожар был: в подвале вода попала на счётчик, и произошло замыкание. Свет постоянно отключается — от высокого напряжения выбивает пробки. Просили окна заменить, потому что старые разваливаются, дети зимой мёрзнут, говорят, делайте за свой счёт, — жалуется одинокая мама двоих детей из общежития на Комарова, 10. — А сейчас, выходит, 300 рублей получила, 200 — отдай за общагу. Оплатите «царские хоромы», а дальше живите как хотите.

Другая мамочка из соседнего общежития на Комарова, 20 платит за комнату в 19 «квадратов» ежемесячно около 90 рублей. Говорит, ремонта в здании ни разу не было.

— Хотели счётчики на свет и воду поставить, чтобы не платить за лишние киловатты и «кубы», — не разрешают, — сокрушается житель другого общежития. — Я живу с семьёй в одной комнате. Нас четверо. В месяц выходит по 500 кВт*ч, а воды — 32 «куба». Откуда такие цифры берутся?

Помимо коммунальных услуг некоторые платят за содержание общежития. Суммы разные, например на Горького, 83 каждый месяц отчисляют от 2 до 12 рублей. Деньги, говорят, обычно удерживают из зарплаты. Теперь же, кроме основных ЖКУ, придётся платить за пользование жилым помещением, проще говоря — за аренду комнаты или блока.

Плату введут, чтобы сократить расходы предприятий

Как выяснилось, плату за пользование жилым помещением должны были ввести ещё несколько лет назад, но решили повременить, ведь большинство в общежитиях — это молодые специалисты с небольшим доходом и малообеспеченные люди.

— Раньше за содержание общежитий платили только те граждане, которые были заселены по ходатайству своего предприятия и не имели отношения к организации — собственнику общежития. Выходило порой больше миллиона неденоминированных рублей, и это помимо коммунальных платежей. Сейчас все будут в равных условиях, — рассказала начальник управления ЖКХ облисполкома Елена Касперович.

Вторая причина — финансовая. Дело в том, что сейчас предприятия стараются избавиться от непрофильных объектов и передают общежития на баланс УЖРЭП, и чаще всего в том техническом состоянии, как есть. Содержать и ремонтировать их не за что, отчислений жильцов едва хватает на техническое обслуживание, поэтому покрывать расходы приходится из прибыли.

— Сейчас жильцы платят только за техническое обслуживание, уборку мест общего пользования по договорам и за коммунальные услуги по приборам учёта (свет, газ, отопление, вода и канализация). Затраты на содержание и ремонт зданий полностью ложатся на предприятие, — говорит главный инженер УЖРЭП Ленинского района города Гродно Андрей Воробей.

Сколько придётся платить

Один квадратный метр жилья в общежитии в Гродно будет стоить от 1,176 до 1,47 рубля. Сумму рассчитают исходя из базовой ставки (это 2,45 рубля) и общей площади жилого помещения. Плата будет зависеть от места расположения общежития (для Гродно коэффициент выше, чем в сельской местности и других населённых пунктах, и составляет 0,6, в Лиде, для сравнения, 0,4) и его категории. К первой категории относятся те, где в блоках есть комнаты, санузел и кухня (таких даже в городе Гродно немного), ко второй — в блоках есть комнаты и санузел, а кухня общего пользования, к третьей — в блоках только комнаты, а кухни, санузлы и душевые — общие, рассказала главный специалист управления ЖКХ облисполкома Оксана Юзвик.

Что делать с должниками по «коммуналке», решают собственники общежитий. Если долг будет большим, семью могут выселить. Договор найма также расторгнут, если человек уволился.

Можно ли уменьшить плату?

Сумма может быть меньше, если в общежитии нет горячей или холодной воды, отопления, канализации. Тогда применяется понижающий коэффициент 0,9 за каждый отсутствующий вид инженерной системы. Кроме того, собственники общежитий могут регулировать плату и устанавливать понижающий коэффициент от 0,1 до 1, если, к примеру, в общежитиях, которые нуждаются в ремонте, предприятие может установить понижающий коэффициент от 0,1 до 1.

Считалка

Журналисты рассчитали, сколько платить жителям комнаты площадью 30 кв. м, если общежитие коридорного типа, с общими санузлом и кухней, все коммуникации есть.

Для расчёта применяется формула: БС*К1*К2*S = плата, где:

БС — базовая ставка (это базовая величина, умноженная на 0,1),

К1 — коэффициент местоположения (для Гродно — 0,6),

К2 — коэффициент для категории общежития (первая категория — 1, вторая — 0,9, третья — 0,8),

S — площадь занимаемого жилого помещения, кроме балконов и лоджий.

Выходит, в месяц семье придётся платить за пользование жилым помещением в общежитии 35,28 рубля (2,45*0,6*0,8*30). Такая же по площади благоустроенная арендная госквартира в многоквартирном доме будет стоить 88,2 рубля в месяц.

Всего в Гродненской области 505 ведомственных и коммунальных общежитий, в том числе 149 — в Гродно. Из них в городах и посёлках городского типа — 404 общежитий, в сельских населённых пунктах — 91.

Сегодня за пользование жилым помещением в общежитиях уже платят в Могилёвской, Витебской и Минской областях и в городе Минске.