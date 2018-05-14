«Матери 328»: Если наши требования не выполнят, то акции возобновятся с новой силой 1 14.05.2018, 11:59

Фото: «Радыё Свабода»

Кочанова прислала активисткам движения «Матери 328» ответ на их требования.

Участницы движения «Матери 328» решили с 14 мая прекратить голодовку, которая продолжалась в Лиде. Об этом «Радыё Свабода» сообщила лидер движения Лариса Жигарь. Она заявила, что если их требования не будут выполнены, то акции протеста возобновятся по всей стране.

По словам Жигарь, решение о приостановке голодовки было принято участниками движения «Матери 328» после того, как они получили ответ от руководителя делами администрации правителя Натальи Кочановой, в котором сообщается, что законопроект по изменению статьи 328 Уголовного кодекса прошел криминологическую экспертизу и 11 мая поступил для рассмотрения в «палату представителей».

«Для нас это очень значительный плюс, поскольку мы в течение двух с половиной лет добивались этого, и результат в конце концов есть, - заявила Жигарь. - Сейчас наша работа будет в том, чтобы «депутаты» ознакомили нас, «Матерей 328», с содержанием законопроекта. Нам, кстати, обещали, что все «депутаты» в регионах, когда законопроект поступит к ним, будут приглашать матерей для ознакомления и обсуждения», - сказала Жигарь.

По ее словам, если этого не произойдет, то им придется снова напомнить о себе.

«Нам очень важно ознакомиться с законопроектом, так как пока для нас это кот в мешке», - говорит Лариса.

Важным, по словам Жигарь, является то, каким образом изменения в законопроекте будут распространяться на тех, кто был осужден в 2013 - 2017 годах, поскольку раньше их уверяли, что закон имеет обратную силу в сторону улучшения.

По ее словам, на 4 мая у участниц движения «Матери 328» была запланирована встреча с Генеральным прокурором Беларуси Александром Конюком, которая не состоялась. А участницам движения очень хотелось бы уточнить у генерального прокурора, каким будет механизм пересмотра дел осужденных.

«Это все для нас очень важно. Поэтому еще раз подчеркиваю, что голодовка только приостановлена, но если наши требования не будут выполнены, то акции восстановятся по всей стране и с новой силой», - заявила Лариса Жигарь.

Она также выразила надежду, что законопроект в первом и втором чтении будет рассмотрен в течение весенней сессии «парламента».