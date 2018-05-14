Протест в Орше: «По 500 тут нет» 2 14.05.2018, 12:59

2,095

В центре Орши прошел одиночный пикет.

Заранее об этой акции ничего не сообщалось. Да и кто стал ее единственным участником также неизвестно. Фотографии на адрес сайта orsha.eu прислали прохожие, журналисты же смогли увидеть только момент задержания участника.

Всего парень смог простоять возле памятника Ленину, в центре Орши, около 15 минут с 10 часов утра в понедельник 14 мая. Он установил на памятник самодельную табличку «По 500 тут нет» и просто стоял рядом, читая книгу.

Понятно, что надпись на табличке касается обещанных уже давно средних зарплат по 500 долларов.