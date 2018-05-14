Видеофакт: Ученые привезут камни и грунт с Марса на Землю 14.05.2018, 12:40

Совместный проект готовят NASA и ESA.

Аэрокосмическое управление США (NASA) и Европейское космическое агентство (ESA) работают над амбициозным проектом по доставке на Землю грунта и камней с Марса. Об этом у себя в Twitter сообщили американские партнеры.

"Мы готовимся сделать следующий большой шаг в изучении Красной планеты - привезти образцы грунта с Марса на Землю", - пишут в NASA.

Новый марсоход, который американцы надеются сконструировать за 1,5 года и запустить на Красную планету летом 2020-го, будет собирать образцы грунта и камней, герметично упаковывать их в капсулы и оставлять на поверхности по пути следования.

В рамках следующей миссии на Марс небольшой ровер подберет капсулы, плотно упакует их в грузовой контейнер мини-ракеты, которая стартует с посадочного модуля на орбиту Красной планеты. Там контейнер с образцами поймает автоматическая станция, после чего доставит на Землю, где их полноценно изучат на мощностях наземных лабораторий.

ESA разрабатывает механизм заброски капсул с поверхности Марса на его орбиту.