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Евросоюз расширил санкции против России из-за «выборов» в Крыму

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  • 14.05.2018, 13:14
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В список попали чиновники с оккупированного полуострова.

Совет Евросоюза принял решение внести еще пять крымских чиновников в черный список для России в связи с организацией в Крыму голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в понедельник европейский дипломатический источник в Брюсселе.

«Совет ЕС принял решение внести еще пять физических лиц в черный список, связанный с действиями по подрыву суверенитета Украины, в контексте организации в Крыму голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года», — сказал он.

Введение санкций подтвердил и президент Украины Петр Порошенко.

«Приветствую официальное решение Совета ЕС о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе», — написал Порошенко в Facebook.

До настоящего момента в черный список по Украине входили 150 лиц и 38 организаций.


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