Белорус вошел в сборную российской премьер-лиги 2017/18 14.05.2018, 13:24

Александр Мартынович

Игрок Краснодара» занял место в среди лучших игроков чемпионата России.

30-летний белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович включен в символическую сборную российской премьер-лиги по итогам сезона-2017/18 по версии международного статистического портала Whoscored.com, пишет tut.by.

В чемпионате России, который завершился 13 мая, «Краснодар» занял 4-е место и получил путевку в групповую стадию Лиги Европы.

Александр Мартынович провел в завершившемся чемпионате России 22 матча, заработал 3 (1+2) результативных балла по системе «гол+пас» и получил 4 желтые карточки.

Александр Мартынович выступает за «Краснодар» с 2010 года (с отлучкой в екатеринбургский «Урал» на правах аренды в сезоне-2015/16). Он был включен в символическую сборную команды за первое 10-летие с момента основания клуба.

Бронзовый призер чемпионата России-2014/15.

За национальную сборную выступает с 2009 года и являлся капитаном национальной команды.