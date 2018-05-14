Стало известно о впечатляющих заработках жителей Литвы 14.05.2018, 13:57

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Несколько сот жителей Литвы в прошлом году получили доходы в размере миллиона евро и больше.

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Литвы, в 2017 г. 432 человека получили больше 1 млн. евро доходов (без вычета налогов) – это как зарплаты, так и другие доходы, например, продажа акций, дивиденды и т.д., сообщает delfi.lt.

В прошлом году таких людей было на 8 человек больше. Самые большие доходы одного человека превысили 80 млн. евро, а доходы людей, попавших в первую десятку – 279 млн. евро.

В 2016 г. самые большие доходы составили 160 млн. евро, а доходы первой десятки были 391 млн. евро. Самые большие доходы, связанные с трудовыми отношениями, в прошлом году превысили 873 000 евро "на бумаге".

Но конкретные данные о том, кто и за что получил эти деньги ГНИ указать не может. Всего в 2017 г. в Литве 1,8 млн. жителей декларировали 20,7 млрд. евро доходов ("на бумаге"). Значит в среднем один человек получил 11 300 евро в год.

Напомним, что с начала этого года минимальная зарплата в Литве составляет 400 евро "на бумаге" – это 4800 евро в год.

На вопрос, как официально можно получить в Литве миллионы доходов, партнер консультационной компании Ernst & Young Baltic Кястутис Лисаускас сказал, что тут никакого секрета нет.

"Самые большие доходы бывают, вероятно, тогда, когда человек продает акции успешного бизнеса. Например известные данные о том, что акционеры Vilniaus prekybа покупали акции друг у друга. Эти суммы могут быть очень значимыми. Если акции когда-то купили недорого, особенно если люди начинали с азов, с самого начала, когда первые взносы были пусть и по 10 000 литов, если капитал постоянно увеличивали за счет прибыли, то такое возможно. Так сказать, вложил 2500 евро, а через 20 лет продаю за миллионы. Такие суммы могут появиться естественным образом", – сказал Лисаускас.

Он сказал, что доходы от продажи акций облагаются 15% подоходным налогом. Только налогом облагается разница между расходами и доходами.

Лисаускас не мог сказать, много или мало для Литвы 432 человек с такими доходами: "Не знаю, мне кажется, если сравнивать со всеми (менее 3 млн.), то это немного. Но над радоваться, что есть люди, которые успешно занимаются бизнесом или иначе заработали деньги, честно заплатили налоги – это здорово". Однако он выразил надежду на то, что людей с такими доходами в Литве станет больше, особенно если парламент "не будет делать больших глупостей".

Просто уровень жизни общества приблизится к среднем по ЕС, будет расширяться бизнес, открываться новый, станет больше людей с хорошими доходами.