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Видеохит: Британец научил кошку стучать в дверь

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  • 14.05.2018, 14:03
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Снявший необычную ситуацию на видео, не мог поверить, что это действительно произошло.

В начале мая британец Дэн Ричардсон ехал на машине по городу Бутл и заметил необычную ситуацию: кошка стучала в дверь, чтобы ее впустили в дом, пишет сайт meduza.io.

По словам Ричардсона, кошка забралась на мусорный бак, стоявший рядом с дверью, дотянулась лапой до дверного молотка, несколько раз подергала за него и стала ждать, пока ей откроют дверь.

Как рассказал автор видео, он был озадачен и не мог поверить, что это действительно произошло. Журналисты издания Liverpool Echo попросили читателей помочь найти кошку и ее хозяина, чтобы выяснить, всегда ли она так делает. Пока с ними никто не связался.


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