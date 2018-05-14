На границе Израиля и сектора Газа начались массовые столкновения 14.05.2018, 14:21

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Фото: Mohammed Salem / Reuters

По последним данным, убито и ранено более 500 человек.

Беспорядки начались за считаные часы до переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Организаторы всеобщей забастовки в Газе ожидают, что на израильской границе соберутся до миллиона протестующих.

За считанные часы до открытия посольства США в Иерусалиме, на границе Израиля и сектора Газа вспыхнули протесты, в результате которых в понедельник, 14 мая, погибли семь палестинцев, еще более 500 были ранены, сообщает министерство здравоохранения Палестинской автономии. Более 20 палестинцев получили пулевые ранения, когда израильские солдаты открыли огонь по протестующим, сообщает dw.com.

Позже Министерство здравоохранения Газы назвало цифру в 16 убитых, сообщает newsru.co.il.

Фото: Khalil Hamra / AP

По словам очевидцев, несколько палестинцев попытались перерезать пограничные заграждения и прорваться в Израиль. Многие протестующие жгли автомобильные шины, в результате чего над границей поднялись облака густого черного дыма.

Палестинцы в секторе Газа 14 мая проводят всеобщую забастовку в знак протеста против переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В регионе не работают магазины, школы и университеты. К генеральной стачке призвали все политические силы в секторе Газа, включая радикальное движение ХАМАС. Через рупоры, установленные на мечетях, раздаются призывы к населению принять участие в акциях протеста.

Около миллиона демонстрантов

Ожидается, что на митинг на границе между сектором Газа и Израилем соберутся до одного миллиона человек. Открытие посольства США в Иерусалиме запланировано на 16 часов МСК. Решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим вызвало критику в мировом сообществе и массовые протесты на Ближнем Востоке.

Трамп приурочил переезд посольства к 70-летию государства Израиль, которое было провозглашено 14 мая 1948 года. Этот юбилей совпадает с отмечаемым палестинцами 15 мая днем "Накба", когда палестинские арабы вспоминают об изгнании и бегстве из родных мест сотен тысяч палестинцев в результате первой войны на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла назвал решения Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства в Иерусалим в этот день "вопиющими нарушением международного права и неуважением к основам справедливости и морали". "Выбор трагического дня в палестинской истории свидетельствует об отсутствии чувствительности и неуважении к основополагающим ценностям мирного процесса", - констатировал Хамдалла.