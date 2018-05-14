Заико - чиновникам: Переделывайте ледовые дворцы в больницы 7 14.05.2018, 14:34

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ЛЕОНИД ЗАИКО

ФОТО: BELARUSPARTISAN.ORG

Для Беларуси хороши только два вида спорта.

Об этом сайту Сharter97.org заявил глава аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико, оценивая экономическую целесообразность проекта «хоккей в Беларуси»:

- Абсолютно бесперспективный проект. Для Беларуси хороши только два вида спорта. Первый - марафонский бег. Там нужно потратить деньги только на покупку тапочек. Закупаем двадцать пар тапочек для десяти спортсменов. Вот и все затраты.

Кстати, десять лет назад олимпийским чемпионом в этом виде спорта стал российский марафонец, который тренировался лишь три года. Он никогда не занимался этим профессионально. Помню, раньше едешь по направлению Москвы - там тоже молодые люди тренируются. Трусики, майечка и кеды. Вот и все затраты. А за дороги мы все платим пошлину.

Потратили мы $500 на марафонский бег, a второй вид спорта, развитие которого я бы стимулировал - cтрельба из лука. Купили лук и стрелы. Дешево и красиво. Тренироваться есть где, пусть по оленям в лесах стреляют.

А все остальное - только за деньги самих желающих. Хочешь играть в хоккей - организуй клуб, проводи игры. Мы к этому не имеем никакого отношения. Биатлон? Нафиг он нам нужен. Хочешь - бегай и стреляй.

Я жил и работал в Вашингтоне. Насколько я знаю, Лукашенко там не жил и не работал. Александр Григорьевич, хочу вам посоветовать бесплатные теннисные корты. Все находится на муниципальном содержании, да и люди порядочные, сами поддерживают чистоту.

А у нас приезжаешь в Минск, а тут все платное. Захотел в теннис поиграть - плати, в футбол - тоже. Что это за ерунда? Каким-то ребятам, которые бегают с шайбой и мячом платят по $10 тысяч, a обычные белорусы должны платить за желание заняться спортом. Нужно в корне менять спортивную политику.

- Но ледовых дворцов уже «понастроили». Как можно рационально использовать такие большие площади?

- Никаких проблем. У нас нехватка мест в поликлиниках, будем выставки международные проводить. А для населения нужно сделать скидку на посещение. Хотя-бы 30%.

Я жил в Берлине. Расскажу вам историю. Ничего не придумываю, рассказываю из собственного опыта. Во времена ГДР, когда у власти находились тоталитарные коммунисты из СЕПГ, при Эрихе Хонеккере (генеральный секретарь ЦК СЕПГ 1971 - 1989 год, - прим. Сharter97.org) также настроили различные дворцы спорта.

В них находились бассейны, ледовые площадки. Но в субботу-воскресенье дворцы спорта были полны посетителей. Вся молодежь съезжалась со своих «тракторных», «автозаводских» и «камвольных». Были недорогие билеты - вот и весь секрет популярности. Спорт должен быть открытым.

А большие площадки нужно отдать в распоряжение больниц. Пациенты сидят в ужасных очередях, в грязных зданиях, мест не хватает. Берем такой ледовый дворец и делаем центр по восстановлению здоровья.

Пусть муниципальные деньги платятся специалистам, тренерам, а не профессиональным игрокам. Все это можно сделать за два-три месяца, но мне придется бросить работу и идти баллотироваться в президенты, а мне не очень хочется, - пошутил экономист.