Путин попал в двойную ловушку 14.05.2018, 14:52

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Андрей Пионтковский – о стае «черных лебедей», которая настигла правителя РФ.

Несмотря на все громкие заявления Владимира Путина на его инаугурации, президент РФ оказался в сложном положении. Череда поражений, которая началась с провала проекта "Новороссия" в 2014 году, продолжается, в Сирии Россия попала в двойной капкан, а главу Кремля ждет еще множество неприятностей.

Об этом, а также о том, почему Путину нечем ответить за "понты", которыми он пугал мир, в интервью "Апострофу" рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

- 7 мая в Москве состоялась инаугурация Путина, во время которой он говорил о том, что Россия возрождается как птица Феникс, обязательно добьется прорыва и будет достойно отвечать мировым вызовам. К чему весь этот пафос?

- Это у него надо спросить. Но все эти заявления выглядят нелепо на фоне оглушительных внешнеполитических поражений. Есть такое выражение, как "черный лебедь", означающее неожиданное появление неприятностей. Я бы сказал, что Путина настигла целая стая "черных лебедей".

Давайте навскидку назовем несколько сюжетов. Как только Путина выбросили из переговоров по Корее, Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин быстро договорились об устраивающем обоих решении, и неожиданно страшный Ким оказался шелковым мальчиком. Ясное дело, что Корея полностью зависит от Китая, который, в отличие от Путина, не заинтересован в ядерной Корее. По многим причинам. Прежде всего, если бы Корея стала полноценным ядерным государством, через месяц такой бы стала и Япония, что совершенно не устраивает Поднебесную.

А у Путина были очень большие расчеты на ядерный офшор. Помните, он бегал и по всему миру кричал, что в КНДР траву будут есть, но никогда не откажутся от ядерного оружия?

Но это как бы заметно аналитикам. А уже любому обывателю известна удивительная серия позорных для Кремля событий в Сирии. То американцы разбомбят сирийские базы. То они уничтожат 200 российских наемников, а Москва не то что не протестует, а даже и не пикнет. А теперь "израильская военщина" стала ежедневно отхреначивать иранские базы, склады, подразделения, а заодно и всю сирийскую противовоздушную оборону. Я уж не знаю, как теперь Москва все это объясняет: то ли кривизной Земли, то ли тем, что все эти объекты не в зоне нашей видимости. А [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху гордо с георгиевской ленточкой прогуливается по Красной площади, присутствует на Параде Победы. О какой там птице Феникс можно говорить, когда на глазах Москвы уничтожается в Сирии ее так называемый союзник – Корпус исламских стражей революции.

Если говорить об Украине, то следует напомнить о поставке Javelin. А сколько раз Москва угрожала и предупреждала. Например, близкий Кремлю Дмитрий Тренин (российский политолог, директор Московского центра Карнеги, - "Апостроф") намекал, что русские будут использовать ядерное оружие, если Украина получит современное вооружение.

То есть в России наступила череда очень серьезных внешнеполитических провалов. Путин долго занимался своими понтами, а теперь пришло время ответить за базар. А отвечать то совершенно нечем.

- Также напомним, что с треском провалилась и его идея о создании "Новороссии".

- Ну, об этом мы уже и не говорим. "Новороссия" (предполагавшая захват юга и востока Украины, - "Апостроф") провалилась еще в 2014 году, и это стало толчком к дальнейшим поражениям Путина. Он и в Сирию то полез, чтобы отвлечь внимание от провала в Украине. Там он пытался предложить себя Западу как ценного партнера в борьбе с терроризмом.

Сейчас на российских сайтах наблюдается жесткая критика Путина со стороны имперского лагеря – хорошо вам известных Гиркиных, Бородаев и прочих. И эта критика не менее резкая, чем из демократического лагеря.

- К слову, 5 мая, во многих городах России прошли протесты во главе с главным противником Путина Алексеем Навальным, сопровождавшиеся массовыми и иногда абсурдными задержаниями. Будут ли усиливаться протестные действия?

- Это никогда невозможно предсказать. К примеру, в Армении ходили 10-20 человек: кого-то разгоняли, кого-то даже расстреливали (полиция заявляла о намерениях открыть огонь, но до этого не дошло, - "Апостроф"). А потом вдруг на улицы вышли миллионы. Да и вы знаете это по собственной истории – ритм протестного движения непредсказуем.

Протесты 5 мая показали, что их ядро сохранилось. И снова подтвердили, как изменился их характер. Я же лет 20 ходил на эти митинги, где были в основном мои ровесники и люди не старше 50 лет. А сейчас основная масса протестующих – это молодежь. У них замечательные лица, на них нет никакого страха или уныния. Они эстетически отвергают эту преступную власть, которая их боится. Вы смотрите, сколько было арестов – около 1700 человек. И власть использовала новый инструмент – бандитов, которых у вас называют титушками.

Возвращаясь к теме "черных лебедей", напомню о персональных санкциях, которые были приняты Минфином США 6 апреля. Когда ограничиваются кредиты и технологии – это, конечно же, болезненно, но скажется на экономике через несколько лет, а на верхушке вообще никак не скажется. А тут как раз за верхушку и взялись, наконец, в Америке. Как итог – первые 24 кремлевских мальчика в олигархических трусиках были распяты на сайте Министерства финансов. Их активы заморожены и следующий шаг – конфискация. И это только начало того процесса, к которому российская оппозиция (погибший Немцов, Навальный) сколько лет призывала американцев: "Не надо вмешиваться в российские дела, вмешивайтесь в свои собственные. У вас же есть законодательство по борьбе с отмыванием денег, добытых преступным путем". Согласно оценке NBER (Национальное бюро экономических исследований, - "Апостроф"), в США хранится один триллион долларов частных российских активов. Они, конечно же, добыты преступным путем. Откуда иначе могла взяться астрономическая цифра триллион долларов? Это деньги, украденные у российского народа. Выполнение законодательства США по борьбе с отмыванием преступных денег – это самый болезненный удар по путинской клептократии.

Так что Кремлю праздновать особенно нечего. Для него наступают тяжелые времена.

- Тем не менее Кремль не сдается. Чего еще ждать от Путина? Что может сделать Кремль в Украине или Сирии, чтобы напакостить цивилизованному миру?

- В Сирии выяснилось, что Израиль без всякой американской помощи значительно сильнее российской военной группировки.

Кроме того, Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном. Явно принято совместное израильско-американское решение выбросить Иран из Сирии. Да, россиян не будут трогать, а иранцев выкинут. Но после этого вся российская группировка и войска Асада окажутся в очень уязвимом положении. Так что там у России перспектив нет.

В Украине схожая ситуация. Поднять уровень эскалации и пойти на Мариуполь или Киев? Во-первых, в Украине уже есть хорошо вооруженная армия, которая способна самостоятельно противостоять такой агрессии. Во-вторых, Украина будет дополнительно поддержана Западом, который введет полный арест всех активов российской верхушки и предпримет такие системные экономические меры, как отключение от SWIFT и, может быть, даже арест государственных активов.

То есть у Москвы нет никаких инструментов против цивилизованного мира, кроме бряцания ядерным оружием, что Путин и делал во время своего обращения к парламенту, когда был показан мультик со страшными ракетами, летящими через Южный полюс.

Но что такое бряцание ракетами? Это угроза самоубийства. В случае применения ядерного оружия будут уничтожена и Россия, и все ее руководство. Будем все же исходить из того, что там сидят не совсем сумасшедшие.

- Но в Украине есть еще один тревожный момент. В следующем году пройдут выборы.

- Вы нащупали правильный ход для Кремля, и об этом уже пишут в российской прессе. Они будут максимально включаться в выборы. Но этой угрозе должна противостоять украинская ЦИК.

Как может вмешаться путинская Дзюдохерия? Они организуют участки для голосования на территории России, где проживает несколько миллионов украинцев, организуют голосование в "Лугандонии" (в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, - "Апостроф"), в Крыму, будут использовать пятую колонну на всей территории Украины. Ведь по опросам общественного мнения голосуют же за так называемый "Оппозиционный блок", за людей типа Медведчука. Какая-то часть населения их поддерживает, пусть это только 10 процентов. Есть Кремлю от чего отталкиваться, усилив это так называемым голосованием в России и на оккупированных территориях Украины.

Представьте себе выборы в Советском Союзе во время войны с Германией с организацией избирательных участков в Берлине, Мюнхене, оккупированном Киеве и так далее. Идет война, поэтому не может быть и речи об участках для голосования как на оккупированных территориях, так и на территории государства-агрессора. В Кремле поняли, что у них нет экономических и военных инструментов в противостоянии с Украиной. И они бросят все силы на фальсификацию украинских выборов, в том числе опираясь на пятую колонну внутри Украины.

- Как же Украине обезопасить себя от России накануне выборов?

- Мне кажется, что в условиях войны было бы очень странным для ЦИК организовывать участки голосования на территории Российской Федерации, "Лугандонии" и Крыма. Потому что там будет монументальная фальсификация со стороны российских властей.

- Что касается ситуации в Сирии между Израилем и Ираном. Чем это может закончиться?

- Вряд ли это выльется в войну на территории Ирана. Что касается иранских подразделений в Сирии, я думаю, что США и Израиль будут их вытеснять.

- А на какой стороне сыграет Кремль? Ведь Путин дружит как с Израилем, так и с Ираном.

- Это еще один капкан, в который угодил Путин. Сирия для него - двойная ловушка. Сначала Кремль попал в капкан религиозной войны между суннитами и шиитами в исламском мире, а теперь угодил в капкан войны между Израилем и Ираном.

- И какое окончательное решение примет Путин в этом вопросе?

- Для него будет очень трудно принять какое-то решение. Может быть, уже и не он будет его принимать.

Понимаете, Путин - не антисемит. В детстве у него был тренер Анатолий Соломонович Рахлин, который его из "дворового чмо" превратил в нормального пацана, и для него это осталось на всю жизнь. А основная кремлевская верхушка (военная, дипломатическая) очень антисемитски настроена. Сейчас в интернете появляется много текстов с посылом: "Как же так, мы предаем наших иранских союзников". То есть идет громадное давление антиизраильского лобби. Поэтому неслучайно Нетаньяху поехал в Москву и целый день занимался Путиным.

Удастся ли Путину противостоять громадному давлению антисемитского истеблишмента в сторону поддержки Ирана? Дело в том, что если Россия выступит как-то против Израиля – это станет военной катастрофой для Кремля в этом регионе. Ведь израильтяне и американцы делают все возможное и невозможное, чтобы не задеть ни одного российского солдата. И только когда вагнеровцы совершенно обнаглели и полезли на какой-то нефтяной заводик, чтобы его отнять и убить при этом американцев, которые его охраняли, только тогда американцы начали себя защищать. А так специально все делается, чтобы не затронуть русских. Если те сами полезут – то совершат большую глупость. Так что хороших ходов у Путина нет.