В Беларуси более трех тысяч отцов находятся в декретном отпуске 14.05.2018, 14:59

Главная причина такой небольшой цифры - финансовая.

Более 3 тыс. мужчин в Беларуси находятся в отпуске по уходу за ребенком. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает БелТА.

"В 2017 году 3169 отцов воспользовались правом декретного отпуска по уходу за ребенком", - сказал замминистра.

Главной причиной такой относительно небольшой цифры, по его мнению, является финансовая. В семьях мужья чаще занимаются более высокооплачиваемой деятельностью, чем жены. Кроме того, мешают решиться на подобный шаг стереотипы общества.

"В «палате представителей» сейчас находится проект внесения изменений в Трудовой кодекс. Одно из новшеств - введение отцовского отпуска при рождении ребенка. Также предусмотрено развитие гибких форм занятости, в том числе дистанционной работы для возможности сочетать трудовую деятельность и уход за ребенком.

Также предлагается распространить на отцов и отчимов, которые воспитывают двоих и более детей в возрасте до 14 лет, право выбора трудового отпуска в летнее время. Сегодня оно законодательно закреплено только в отношении матерей, для отцов же решение остается за нанимателем", - отметил Валерий Ковальков.

По его мнению, обязать нанимателя предоставлять отцовский отпуск необходимо на законодательном уровне. Окажется ли востребована такая возможность среди мужчин, ставших папами, покажет время.

"Поскольку данный отпуск будет относиться к категории социальных и неоплачиваемых, мы понимаем, что он может быть и не очень востребован.

Но это наша первая законодательная попытка подойти к обязанности отца принимать большее участие в воспитании своего ребенка", - заметил замминистра.

При этом заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко привела итоги опроса, который был проведет во время разработки предложенной нормы. Более половины респондентов (мужчин и женщин) ответили, что одобряют инициативу и готовы воспользоваться такой возможностью, если она будет закреплена законодательно.