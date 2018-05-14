Экс-глава Европарламента Шульц может вернуться в европейскую политику 14.05.2018, 15:22

Мартин Шульц

Это может случиться в 2019 году.

Бывший президент Европейского парламента Мартин Шульц может вернуться в европейскую политику на выборах в мае 2019 года.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Шульц покинул пост председателя Социал-демократической партии Германии осенью прошлого года после провала на парламентских выборах. Он может стать лидером социалистов на выборах в Европарламент в следующем году.

Для европейских выборов 2019 года социал-демократам теоретически нужны два топ-кандидата. Во-первых, надо найти социал-демократа, который будет представлять партию на национальном этапе избирательной кампании.

Во-вторых, европейским социал-демократам необходимо найти кандидата для общеевропейской избирательной кампании. Потенциальным кандидатом считается глава внешней политики ЕС Федерика Могерини.

Шульц недавно присутствовал на вручении премии Карла Великого в Аахене. Президент Франции, получивший награду, назвал его в своем выступлении одним из главных героев европейской политики.

Сам Шульц пока не комментировал возможность участия в европейских выборах.