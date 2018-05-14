Федерация футбола прокомментировала слухи о Марадоне и сборной Беларуси
- 14.05.2018, 15:27
Сейчас известный аргентинский футболист сидит без работы.
На выходных появилась информация, что легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону приглашают на тренерскую работу в Беларусь. Первым об этом рассказал аргентинcкий телеканал TyC Sports, новость подхватила итальянская газета Corriere della Sera, а за ней и другие издания. Речь шла о возможной работе с национальной сборной и с двумя белорусскими футбольными клубами, один из которых — «Динамо-Брест».
Однако в Ассоциации «Белорусская федерация футбола» слухи о переговорах с тренерским штабом национальной сборной опровергли:
«Никаких переговоров по поводу национальной сборной не велись, информация не соответствует действительности», — сообщили Еврорадио в пресс-службе АБФФ.
Пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо-Брест» Ольга Хиженкова отказалась как-то комментировать слухи о переговорах с Диего Марадоной:
«Обратитесь в итальянскую газету, которая об этом написала. Мы не комментируем слухи из посторонних источников».
Сейчас Диего Марадона сидит без работы. Год назад он возглавил футбольный клуб «Аль-Фуджайра» из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако аргентинцу не удалось выполнить поставленную задачу — вывести клуб в элитную лигу ОАЭ. В конце апреля он сам заявил об уходе.