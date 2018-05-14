Забастовка парализовала железнодорожное сообщение во Франции 14.05.2018, 16:10

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В понедельник во Франции отменили две трети поездов.

Забастовка французских железнодорожников, начавшаяся в начале апреля, вновь вступила в активную фазу. В понедельник, 14 мая, на работу не вышли 27,6 процента всех сотрудников Национальной компании французских железных дорог (SNCF), в том числе почти три четверти машинистов, пишет «Немецкая волна».

Стачка парализовала железнодорожное сообщение внутри страны. Отменены две трети как региональных, так и скоростных поездов. Понедельник стал 19-м днем забастовки, организованной профсоюзами и проводимой по определенным числам. В следующий раз она пройдет 18 и 19 мая.

Французские железнодорожники выступают против реформы SNCF, инициированной правительством страны. В предложенном властями законопроекте речь идет, в частности, о том, чтобы отменить в компании для вновь нанятых сотрудников особый статус железнодорожника. Этот статус предполагает пожизненный рабочий контракт, преимущества в системе социального страхования, а в некоторых случаях - право раньше выйти на пенсию.

Правительство страны в свою очередь настаивает на том, что реформа, предполагающая также смену формы владения SNCF: с государственной компании на акционерное общество, жизненно необходима и позволит укрепить сферу железнодорожного транспорта. Чтобы быстрее принять эту непопулярную реформу, правительство решило провести ее указами, минуя обсуждение в Национальном собрании.