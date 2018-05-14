Как 30 лет назад гродненцы в Польшу золото везли 14.05.2018, 16:15

История из жизни белорусского контрабандиста.

Когда во второй половине 80-х прошлого века между СССР и Польшей открылось то, что можно было поначалу назвать – Большой Телевизорный Путь, быстро выяснилась одна простая вещь. В Польскую Народную Республику можно было завезти цветной телевизор советского производства – предмет громоздкий, но крайне выгодный для продажи, пишет 015.by.

Можно было загрузить сумку (или две) кофемолками, миксерами, утюгами, детскими игрушками на батарейках, пачками какао под названием «Золотой ярлык», маникюрными наборами и разной прочей мелочевкой – это тоже, будучи доставленным братьям по соцлагерю, приносило неплохую прибыль, однако требовало немалых усилий при транспортировке. А можно было взять горсть золотых изделий – и, особо не напрягаясь, получить схожий бизнес-результат.

Вот только горстями переправлять золото в соседнюю страну не получалось. Потому что легально вывозить разрешалось лишь два золотых изделия (и то достаточно простых, например, без бриллиантов).

Если вы были любителем золотого блеска и не мыслили путешествия за кордон без энного количество цепочек, кулонов, перстней, сверкавших на вас, как игрушки на новогодней елке, то все золото сверх лимита заносилось в таможенную декларацию и должно было быть предъявлено для досмотра на обратном пути.

Но таким соблазнительным делом представлялось перемещение золота через границу, что многие решались идти в обход закона. Кто-то прятал лишний перстенек в башмак, кто-то аккуратно вскрывал то самое какао и погружал в коричневый порошок пару цепочек, а потом аккуратно заклеивал пачку, кто-то… Впрочем, нет, об этом способе не буду.

А вот один мой знакомый как-то воскликнул: «Провезти золото? Элементарно. Заворачиваешь в копирку, сверху – в фольгу, устраиваешь в укромное место в бауле, и никакая таможенная техника не обнаруживает».

Я задумался. Подобные действия представлялись обоснованными какими-то физическими законами и были просты в применении. А что если?.. Тут я обнаружил, что у меня скопилось порядка семи золотых изделий, и решил рискнуть. Разделил золото на две партии. Завернул в копирку, которая, кстати, к тому моменту почему-то уже стала дефицитом. Потом пришел черед фольги обыкновенной, взятой из шоколадной обертки. На всякий случай (зачем-то) сверху решил замотать это дело изолентой. Получилось два совершенно небольших комочка.

Затем из игрушечной машинки извлек батарейки и в образовавшееся место поместил золотую контрабанду. Теперь оставалось самое главное – пройти через таможню. На железнодорожном вокзале в Гродно я говорил себе: «Все нормально. Я спокоен, я спокоен, как никогда». Видимо, потому, что я был чересчур спокоен, таможенник и стал в меня подозрительно всматриваться.

-Откройте сумку.

Я открыл. Пачки какао. Зубная паста «Пепсодент», мыло «Палмолив», которые как раз тогда в огромном количестве хлынули в СССР. В общем, типичный набор пересекающего границу в западном направлении советского гражданина. Таможенник все же был профи в своем деле – он что-то явно почувствовал.

- Достаньте все из карманов.

Я достал, мысленно бормоча: «Не думать о золоте. Все нормально».

Уф, кажется, досмотр на этом закончился. Я прошел в накопитель. Да, тяжела и неказиста жизнь бойца-контрабандиста. А в Польше меня ждал сюрприз. Оказалось, что к тому моменту через границу все путешествующие туда-обратно переправили достаточно большое количество золота, и цена на него упала. Ну, элементарные рыночные законы. Это был удар. Я тыкался в разные места, но цены везде предлагали мизерные. Наконец, знакомые поляки нашли покупателя. Мне предложили за всю партию 50 английских фунтов.

-Слушайте, это много или мало? – поинтересовался я.

-Отличная цена, - заверили меня и просветили насчет финансовой ситуации. – Английский фунт дороже американского доллара.

К этому моменту я уже дозрел до того, что, пожалуй, согласился бы и на монгольские тугрики, да на что угодно. Теперь надо было думать, как в обратном направлении провезти через границу банкноты с изображением различных британских знаменитостей, потому что это уже была валютная контрабанда. Впрочем, это – тема для отдельного рассказа.